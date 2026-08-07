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Ethereum: Das digitale Öl der Zukunft?
Börse Stuttgart · Uhr
Ist Ethereum das Apple der Krypto-Welt? Während Bitcoin als digitales Gold gilt, punktet Ethereum wie ein App Store durch dezentrale Apps, Smart Contracts und KI-Agenten. In diesem Short erklärt Markus Miller gemeinsam mit der Börse Stuttgart, warum die Blockchain als „digitales Öl“ enormes Potenzial bietet und was das für Anleger bedeutet.
Zum ganzen Video ► https://youtu.be/rb5KWlKwz-Q
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