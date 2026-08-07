Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.08.2026

onvista · Uhr
Thema: Infrastruktur

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 07. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AllianzBericht 2. Quartal 2026
Canopy GrowthBericht 1. Quartal 2027
CSGBericht 2. Quartal 2026
Daimler TruckBericht 2. Quartal 2026
Eutelsat CommunicationsBericht Geschäftsjahr 2026
FujikuraBericht 1. Quartal 2026
Harmonic DriveBericht 1. Quartal 2026
Kawasaki Heavy IndustriesBericht 1. Quartal 2026
LanxessBericht 2. Quartal 2026
Münchener RückBericht 2. Quartal 2026
OkloBericht 2. Quartal 2026
Porsche Automobil HoldingBericht 2. Quartal 2026
Take-Two Interactive SoftwareBericht 1. Quartal 2027
Under ArmourBericht 1. Quartal 2027
Österreichische PostBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Allianz
Münchener Rück
Daimler Truck
Porsche Automobil Holding
CSG
Take-Two
Lanxess
Eutelsat Communications
Canopy Growth
Fujikura
Oklo
Harmonic Drive
Under Armour
Österreichische Post
Kawasaki Heavy Industries

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