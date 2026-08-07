IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt weitere Ergebnisse aus Explorationsbohrungen sowie die bislang hochgradigsten Abschnitte im Reid-Nickelsulfid-Projekt bekannt

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt weitere Ergebnisse aus Explorationsbohrungen sowie die bislang hochgradigsten Abschnitte im Reid-Nickelsulfid-Projekt bekannt

Highlights

· Bisher gehaltstärkste Abschnitte bei Reid: 1,01 % Nickel auf 4,5 Metern innerhalb von 0,54 % Nickel auf 43,5 Metern innerhalb von insgesamt 0,29 % Nickel auf 576,6 Metern in Bohrung REI26-92A

TORONTO, 6. August 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ - freut sich, weitere Explorationsbohrergebnisse aus seinem zu 100 % unternehmenseigenen Reid-Nickelsulfid-Projekt (Reid) bekannt zu geben, das sich etwa 39 Kilometer nordwestlich von Timmins (Ontario) befindet.

CEO Mark Selby sagte: Während wir unser erstes Projekt - Crawford - zu einem wichtigen Meilenstein auf Bundesebene führen, freuen wir uns darauf, unsere Projektpipeline im Timmins-Nickel-Distrikt weiter voranzutreiben. Diese jüngsten Ergebnisse mit höheren Gehalten bei Reid unterstreichen nicht nur das Potenzial von Reid, sondern auch das umfassendere Potenzial unseres gesamten Timmins-Nickel-Distrikts.

Reid-Projekt

Reid ist ein serpentinisiertes ultramafisches Gebiet - dessen geophysikalische Ausdehnung etwa 2,5-mal größer ist als die von Crawford -, das hauptsächlich aus Dunit und in geringem Umfang aus Peridotit besteht und mehrere Abschnitte mit hochgradiger Nickelmineralisierung aufweist.

Derzeit wird ein Bohrprogramm mit 9 Bohrlöchern abgeschlossen, dessen Ziel es ist, frühere Bohrabschnitte zu verdichten und bisherige Potenzialzonen in die Kategorien der abgeleiteten und angezeigten Mineralressourcen zu überführen. Diese Pressemitteilung enthält die Untersuchungsergebnisse der ersten beiden der neun Bohrlöcher (siehe Tabelle 1 und Abbildungen 1-3).

Die aktuelle, am 12. Januar 2026 veröffentlichte Reid-Ressource umfasst eine angezeigte Ressource von 0,87 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,23 %, die 2,0 Millionen Tonnen Nickel enthält, sowie eine abgeleitete Ressource von 1,45 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,22 %, die 3,2 Millionen Tonnen Nickel enthält.

Tabelle 1 - Höhepunkte der Bohrungen bei Reid

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

REI26-90B 41,6 843,0 801,4 0,26 0,011 0,003 0,004 0,78 5,45 0,028

REI26-92A 26,4 603,0 576,6 0,29 0,013 0,024 0,016 0,69 5,75 0,058

einschließlich 381,4 603,0 221,6 0,33 0,015 0,053 0,036 0,65 6,01 0,104

einschließlich 510,0 553,5 43,5 0,54 0,017 0,174 0,113 0,63 6,17 0,205

einschließlich 511,5 516,0 4,5 1,01 0,018 0,071 0,038 0,61 6,39 0,350

*Tatsächliche Mächtigkeit unbestimmt. Alle Längenangaben beziehen sich auf Bohrlöcher.

Abbildung 1 - Reid - CNC-Bohrlöcher über der magnetischen Gesamtintensität

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Tabelle 2: Bohrlochausrichtung

Bohrloch-ID Ostkoordinate (mE) Nordkoordinate (mN) Azimut () Neigung () Länge (m)

REI26-90B 456960 5404100 190 -68 876

REI26-91 457817 5404255 53 -82 671

REI26-92A 457200 5404096 180 -82 603

REI26-93 456880 5404157 231 -82 963

REI26-94 456758 5404318 220 -90 774

REI26-95 456758 5404318 210 -67 957

REI26-96 456565 5404299 0 -88 406

REI26-97 457211 5403849 352 -76 702

REI26-98 457211 5403849 35 -68 600

Abbildung 2 - Reid - CNC-Draufsicht mit Darstellung der Nickelressource und der abgeschlossenen Bohrungen.

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Abbildung 3 - Reid - CNC-Querschnitt von REI25-92A (endet ca. 90 m unterhalb der derzeit geplanten Grube) in Bezug auf die Nickelressource.

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Erwerb von Grundstücken

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Mai 2026, in der der Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an bestimmten Mineralienkonzessionen im Cochrane-Distrikt im Norden Ontarios (das Grundstück) bekannt gegeben wurde, hat das Unternehmen mit den Verkäufern eine Änderungsvereinbarung geschlossen, um die Bedingungen des Erwerbs zu präzisieren (die Änderungsvereinbarung). Gemäß der Änderungsvereinbarung wird das Unternehmen 2.400 Dollar in bar zahlen und 60.000 Stammaktien an die Verkäufer ausgeben, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV). Die Verkäufer behalten zudem eine Netto-Schmelzabgabe in Höhe von 1,5 % (die Lizenzgebühr). Das Unternehmen hat die Option, die Hälfte der Lizenzgebühr gegen eine einmalige Zahlung von 500.000 Dollar abzukaufen.

Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohrungen und Probenahmen

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC). Der NQ-Kern wird direkt aus dem Bohrgerät in versiegelten Kernkisten entnommen und zur Kernprotokollierungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in Abschnitte von 1,5 Metern Länge beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt von der Kernhütte von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert. Activation Laboratories ist ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Feuerprobe, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Blindproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingefügt, sodass eine Charge von 60 Proben zur Analyse eingereicht wird.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch, P.Geo. (ON), Vizepräsident für Exploration bei Canada Nickel und eine qualifizierte Person im Sinne der Definition in National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten verifiziert und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen der Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. ist ein Unternehmen, das die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten vorantreibt, um das Nickel zu liefern, das zur Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird . Die Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM als Marken beantragt und treibt die Entwicklung von Verfahren voran, die die Herstellung von CO-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Anlegern Zugang zu Nickel in Regionen mit geringem politischem Risiko. Das Kerngeschäft von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % unternehmenseigene Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des ertragreichen Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die Grundstücke), die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit zur Fortsetzung der Bohrungen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Crawford-Nickelsulfid-Projekts und der Liegenschaften, den Zeitplan und den Abschluss (sofern überhaupt) von Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit zum Verkauf marktfähiger Materialien, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, unternehmerische und technische Ziele, den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebene Akquisition sowie den Abschluss der Transaktion. Zukunftsgerichtete Informationen basieren zwangsläufig auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Deckung der Ausgaben aufzubringen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks notwendig sind, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen sowie das Ausbleiben behördlicher oder von den Aktionären erteilter Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen der Geschäftsführung sowie auf den Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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