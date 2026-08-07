IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Psychedelika vor dem Milliarden-Durchbruch: Warum Eli Lillys Deal den Beginn eines neuen Therapiemarktes markieren könnte

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Psychedelika vor dem Milliarden-Durchbruch: Warum Eli Lillys Deal den Beginn eines neuen Therapiemarktes markieren könnte

Die wissenschaftliche Evidenz für den Einsatz von Psilocybin zur Behandlung therapieresistenter Depressionen nimmt weiter zu. Zuletzt sorgten neue klinische Studien sowie die milliardenschwere Übernahme von AtaiBeckley durch Eli Lilly für große Aufmerksamkeit in der medizinischen Fachwelt. Parallel dazu zeigen Forschungsergebnisse des australischen Branchenpioniers Emyria Limited, dass psychedelisch unterstützte Therapien bei posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) bereits heute deutliche und langfristige Verbesserungen für Patienten ermöglichen können.

Zwei aktuelle Studien sorgen derzeit in der Psychiatrie für Aufsehen. Im Juni 2026 veröffentlichte die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich im Fachjournal The Lancet Regional Health Europe Daten von 19 Erwachsenen mit schwerer therapieresistenter Depression. Die Patienten hatten zuvor im Durchschnitt bereits fünf verschiedene Antidepressiva ohne nachhaltigen Erfolg ausprobiert. Dennoch zeigte die Studie eine deutliche Verringerung der Symptome durch eine Behandlung mit Psilocybin.

Fast zeitgleich veröffentlichte das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim im März 2026 die Ergebnisse der EPIsoDE-Studie in JAMA Psychiatry. Dabei handelt es sich um eine der ersten groß angelegten, randomisierten und doppelblinden Studien zur Wirkung von Psilocybin bei schwer behandelbaren Depressionen. Obwohl der primäre Endpunkt formal verfehlt wurde, sehen unabhängige Experten dennoch klare Hinweise auf einen klinisch relevanten Nutzen. Beide Studien unterstreichen, dass die wissenschaftliche Evidenz für Psilocybin bei therapieresistenter Depression kontinuierlich wächst.

Anleger richten ihren Blick jedoch häufig vor allem auf Unternehmen, die die eigentlichen Wirkstoffe entwickeln. Zu den bekanntesten Vertretern zählt Compass Pathways plc (WKN: A2P1FQ | ISIN: GB00BJ9HNS44), das mit seinem Psilocybin-Kandidaten COMP360 auf eine FDA-Zulassung hinarbeitet.

Milliarden-Validierung durch Eli Lilly

Eine spektakuläre Übernahme verdeutlicht, wie dynamisch und attraktiv der Sektor inzwischen auch für etablierte Pharmakonzerne geworden ist: Der US-Pharmariese Eli Lilly übernimmt das Biotech-Unternehmen AtaiBeckley in einem Deal mit einem Gesamtvolumen von bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar. Im Mittelpunkt steht der psychedelische Wirkstoffkandidat BPL-003, eine neuartige Formulierung von 5-MeO-DMT zur Behandlung therapieresistenter Depressionen. Für die gesamte Psychedelika-Branche stellt dieser Schritt eines globalen Pharmaschwergewichts einen historischen Meilenstein und eine grundlegende Validierung des Marktes dar.

Gleichzeitig macht die Transaktion deutlich, wie entscheidend die operative Umsetzung sein wird. Obwohl BPL-003 mit einer Wirkdauer von weniger als einer Stunde vergleichsweise kurz wirkt, erfordert die Behandlung - ebenso wie Psilocybin - während der gesamten Therapiesitzung eine engmaschige professionelle medizinische Betreuung.

Doch selbst nach möglichen Zulassungen könnte der eigentliche Engpass an anderer Stelle entstehen. Denn selbst der erfolgreichste Wirkstoff benötigt spezialisierte Behandlungszentren, ausgebildete Therapeuten, standardisierte Abläufe und funktionierende Erstattungsmodelle, bevor Patienten tatsächlich von der Therapie profitieren können.

Genau an diesem Punkt kommt Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) ins Spiel. Während viele Biotech-Unternehmen noch auf klinische Meilensteine warten, verfügt Emyria über mehrere Jahre praktische Erfahrung mit staatlich genehmigten psychedelischen Therapien in Australien über sein Empax-Netzwerk. Dieser operative Vorsprung könnte sich mit dem weiteren Wachstum des globalen Marktes für Psilocybin-Therapien als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen.

Konkrete Erfolge: Was Emyria bereits heute vorweisen kann

Im Gegensatz zu vielen Wirkstoffentwicklern, deren Erfolg vollständig von zukünftigen klinischen Meilensteinen abhängt, kann Emyria bereits konkrete operative Ergebnisse vorweisen. Eine 12-monatige Auswertung des Empax-Netzwerks (Zeitraum Februar 2025 bis Januar 2026) zeigte, dass rund zwei Drittel (66 Prozent) der behandelten PTBS-Patienten auch zwölf Monate nach Abschluss der Therapie in Remission waren. Gleichzeitig verbesserte sich die Lebensqualität der Patienten im Durchschnitt um 121 Prozent. Bemerkenswert ist zudem, dass es unter mehr als 50 behandelten Patienten keinen einzigen Therapieabbruch gab.

Diese Real-World-Daten gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sich der regulatorische Fokus immer stärker von der Frage, ob psychedelische Substanzen wirken, auf die Frage verlagert, wie diese Therapien sicher, standardisiert und im größeren Maßstab umgesetzt werden können.

Dieser Wandel zeigt sich auch in den USA. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine öffentliche Anhörung zur zukünftigen therapeutischen Anwendung psychedelischer Wirkstoffe angekündigt und bittet gezielt um Stellungnahmen zu Themen wie der Ausbildung und Qualifizierung von Behandlern, Patientensicherheit, Versorgungsmodellen sowie standardisierter Datenerfassung. Genau diese operativen Fragestellungen werden darüber entscheiden, ob psychedelische Therapien den erfolgreichen Übergang aus klinischen Studien in die reguläre Patientenversorgung schaffen.

Hier liegt ein wesentlicher Vorteil von Emyria: Das Unternehmen hat diese Infrastruktur über sein Empax-Netzwerk bereits über mehrere Jahre aufgebaut. Dazu gehören umfangreiche Erfahrungen bei der Patientenauswahl, standardisierte Therapie- und Sicherheitsprotokolle, die Ausbildung spezialisierter Therapeuten, klinische Qualitätsstandards sowie die Erhebung wertvoller Real-World-Daten - Kompetenzen, die sich nicht unmittelbar nach einer möglichen Zulassung aufbauen lassen.

Auch operativ gewinnt das Unternehmen weiter an Dynamik.

Mit dem Start des Empax Global Partnership Program erweitert Emyria sein Geschäftsmodell über die direkte Patientenversorgung hinaus und erschließt eine zweite, potenziell skalierbare Einnahmequelle. Internationale Wirkstoffentwickler und klinische Forschungsorganisationen erhalten Zugang zu einer bereits etablierten Infrastruktur für psychedelische Therapien. Die Plattform soll sowohl komplexe klinische Studien als auch die spätere kommerzielle Einführung nach einer Zulassung unterstützen.

Diese strategische Positionierung könnte mit dem Fortschreiten der klinischen Entwicklung psychedelischer Wirkstoffkandidaten erheblich an Bedeutung gewinnen. Während Unternehmen wie Compass Pathways vor allem die Wirkstoffe selbst entwickeln, baut Emyria bereits das notwendige Ökosystem auf, um diese Therapien später in der Praxis flächendeckend anbieten zu können.

Drei Jahre Erfahrung als potenzieller Wettbewerbsvorteil

Australien war weltweit das erste Land, das den kontrollierten therapeutischen Einsatz von Psilocybin bei therapieresistenter Depression sowie von MDMA zur Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen unter strengen regulatorischen Vorgaben erlaubte. Seit dieser richtungsweisenden Reform behandelt Emyria Patienten mit diesen innovativen Therapien über sein spezialisiertes Empax-Netzwerk.

In dieser Zeit hat das Unternehmen umfangreiches operatives Know-how aufgebaut - von der Patientenselektion über standardisierte Sicherheits- und Behandlungsprotokolle bis hin zur Ausbildung spezialisierter Therapeuten und der systematischen Erhebung wertvoller Real-World-Daten.

Diese praktische Erfahrung dürfte künftig erheblich an Bedeutung gewinnen. Während viele internationale Entwickler über vielversprechende Wirkstoffkandidaten verfügen, besitzen sie bislang kaum Erfahrung mit der praktischen Durchführung psychedelischer Therapien im klinischen Alltag.

Die zweite Investmentstory im Psychedelika-Sektor

Die Kapitalmärkte werden den Erfolg des Sektors wahrscheinlich auch künftig in erster Linie an klinischen Studiendaten und regulatorischen Entscheidungen messen. Langfristig könnte jedoch eine zweite Gruppe von Unternehmen zunehmend in den Fokus rücken: diejenigen, die den Übergang von der Forschung in die tatsächliche Patientenversorgung ermöglichen.

Selbst wenn Psilocybin weltweit den medizinischen Durchbruch schafft, wird der Wirkstoff allein nicht über den Markterfolg entscheiden. Ebenso entscheidend sind erfahrene Behandlungszentren, qualifizierte Therapeuten, etablierte Prozesse und funktionierende Versorgungsstrukturen.

Mit seinem Empax-Netzwerk verfügt Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) bereits heute über genau diese Voraussetzungen. Sollte sich der weltweite Trend hin zu psychedelischen Therapien weiter fortsetzen, könnte das Unternehmen nicht nur vom Erfolg eines einzelnen Medikaments profitieren, sondern von der Entstehung eines völlig neuen Marktes für spezialisierte Therapieinfrastruktur.

Quellen:

https://www.ad-hoc-news.de/wissenschaft/psilocybin-therapie-neue-studie-belegt-wirkung-bei-therapieresistenter/69502050

https://www.zi-mannheim.de/forschung/abteilungen-ags-institute/molekulares-neuroimaging/episode-psilocybin-depressionsstudie.html

https://www.sciencemediacenter.de/angebote/episode-studie-sicherheit-und-wirksamkeit-von-psilocybin-bei-depression-26056

https://deutsch.medscape.com/viewarticle/psilocybin-zeigt-klinisch-relevante-effekte-2026a10008pb

https://www.setandsetting.de/psilocybin-therapie-comp360/

https://www.presse-archiv.org/wirtschaft/koennen-plattformanbieter-wie-emyria-die-naechste-phase-der-psychedelischen-medizin-gestalten/

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-05/68624741-emyria-profitiert-von-geplanten-tga-regelaenderungen-fuer-psychedelisch-unterstuetzte-therapien-176.htm

Considerations for Potential Future Therapeutic Use of Psychedelic Drugs Public Hearing - 09/14/2026 | FDA

03103292.pdf

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Emyria Ltd

Land: Australien

ISIN: AU0000073645

https://emyria.com/

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