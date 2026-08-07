IRW-News: MCF Energy Ltd. : MCF Energy stellt Betriebsupdate zu Bohrung Kinsau-1A, Lech Ost, zu Gasfeld Reudnitz und zu r Lizenz Erlenwiese in Deutschland bereit

IRW-PRESS: MCF Energy Ltd. : MCF Energy stellt Betriebsupdate zu Bohrung Kinsau-1A, Lech Ost, zu Gasfeld Reudnitz und zu r Lizenz Erlenwiese in Deutschland bereit

Vancouver, British Columbia / 7. August 2026 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTC: MCFNF) (MCF oder das Unternehmen) freut sich, ein Betriebsupdate zur Bohrung Kinsau-1A (Kn-1A) in Lech, Deutschland, sowie Informationen zur Lizenzverlängerung für das Gasfeld Reudnitz und die Lizenz Erlenwiese bereitzustellen.

Update zur Bohrung Kinsau-1A, Lech, Deutschland

Das Bohrloch Kinsau-1A wurde bis auf eine gemessene Gesamttiefe (Measured Depth, MD) von 3.310 Metern niedergebracht und endete im jurassischen Malm-Riff-Karbonatintervalls. Die Bohrlochsohle der neuen Bohrung liegt weniger als 65 Metern von der ursprünglichen Gasentdeckungsbohrung von Mobil entfernt. Am 10. September wurde die erste Zielzone, das Purbeck-Karbonatintervall aus der Unterkreide/dem Jura, durchteuft. Dies ist die Zone, in der im Jahr 1983 in der ursprünglichen Mobil-Bohrung Kinsau-1 (Kn-1) Gas mit hohen Durchflussraten nachgewiesen wurde. Das Purbeck-Intervall wurde in einer Tiefe von 3.181 Metern MD (2.485,5 m TVDSS) angetroffen und lag 3 Meter höher als in der ursprünglichen Bohrung Kn-1. Porositätsmessungen deuten darauf hin, dass die Lagerstättenfazies in Kn-1A eine höhere Porosität aufweist als in Kn-1, mit Zonen von bis zu 12 % Porosität und einzelnen Abschnitten mit einer Porosität von bis zu 17 %. Vorläufige Ergebnisse deuten auf ein mehr als 18 m mächtige Reservoirgestein mit einer durchschnittlichen Porosität von 8,6 % im Purbeck-Intervall sowie einen potenziellen Kohlenwasserstoff-Wasser-Kontakt in 3.244 Metern MD hin. Das Bohrloch wurde verrohrt und zementiert, und die Bohrung wurde stillgelegt, während Genehmigungen für Testarbeiten und verschiedene Optionen zur Monetarisierung dieser Gasentdeckung geprüft werden. Für die Aufnahme der Förderung stehen mehrere Optionen zur Verfügung, und der Betreiber analysiert derzeit die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Optionen.

Die Genexco GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der MCF Energy Ltd., hält eine Beteiligung von 20 % an der Energieprojekt Kinsau 1 GmbH, dem Lizenznehmer und Betreiber der Bohrung Kinsau-1A.

Lech Ost

Lech Ost ist ein sehr großes Konzessionsgebiet, das sich über etwa 100 Quadratkilometer in Bayern erstreckt und direkt an den Entdeckungsblock Lech angrenzt. MCF hat die von Mobil über 160 Quadratkilometer durchgeführte 3D-Seismik mit dem neuen Softwarepaket Paradise für KI und maschinelles Lernen neu verarbeitet und die aussichtsreichsten Zielgebiete mit denselben seismischen Signaturen wie bei der Entdeckung Kinsau-1A abgegrenzt. Das Unternehmen hat die ursprüngliche Konzession am 31. Juli auslaufen lassen und wird nun eine kleinere Konzessionsfläche beantragen, die diese aussichtsreichen Zielgebiete abdeckt. Diese kleinere Konzession wird die Auswirkungen auf die lokalen Gemeinden und das Wassereinzugsgebiet erheblich verringern und umweltverträglicher für das Gebiet sein.

Reudnitz, Deutschland

MCF/Genexco erhielt vom Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) eine Verlängerung der Explorationslizenz für Reudnitz um 27 Monate bis zum 31. Dezember 2027. Das Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen mit einem Gasaufbereitungsunternehmen, um eine Aufbereitungsanlage für das Gas zu entwerfen und zu errichten, das aus der im Feld niedergebrachten Horizontalbohrung Reudnitz Z2a gefördert wird. Es wird ein Test mit dem Gas durchgeführt, um die Wirtschaftlichkeit dieser Anlage und die endgültigen Auslegungsparameter zu ermitteln.

Erlenwiese, Deutschland

Das Unternehmen hat die 3D-Daten für das Prospektionsgebiet erhalten und analysiert diese derzeit mithilfe der Paradise Machine Learning-Software. Die Ergebnisse werden in Kürze erwartet und werden ausschlaggebend für die Entscheidung sein, ob gebohrt oder das Projekt eingestellt wird. Am 12. September 2025 erhielt Genexco vom Regierungspräsidium Darmstadt, der zuständigen Bergbehörde des Landes Hessen (MA), die Verlängerungsmitteilung für die Lizenz Erlenwiese des Unternehmens. Die MA gewährte eine Verlängerung um ein Jahr bis zum 13. September 2026. MCF ist dabei, eine Verlängerung dieser Konzession zu beantragen.

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTC: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens.

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Jim Hill, CEO

Tel: (604) 609-6110

E-Mail: gkeep@fiorecorporation.com

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Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Listen von Faktoren nicht erschöpfend sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und wir lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt wird.

Öl- und Gas-Hinweise

Abkürzungen:

Bcf-Milliarden Kubikfuß

Bcfe-Milliarden Kubikfuß Erdgasäquivalent

Bbl-Barrel

Boe-Barrel Öläquivalent

M-Tausend

MM -Million

MMbbls-Millionen Barrel Öl

MMBOE-Millionen Barrel Öläquivalent

MMBC-Millionen Barrel Kondensat

MMcf-Millionen Kubikfuß Erdgas

Mcfe-Tausend Kubikfuß Erdgasäquivalent

MCFD-Tausend Kubikfuß pro Tag

MMCFD-Millionen Kubikfuß pro Tag

MMcfe/d-Millionen Kubikfuß-Äquivalent pro Tag

Tcf-Billionen Kubikfuß

km2-Quadratkilometer

-Euro

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