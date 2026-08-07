IRW-News: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold reicht technischen Bericht zur Vormachbarkeitsstudie für das Goldprojekt Enchi in Ghana ein

IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold reicht technischen Bericht zur Vormachbarkeitsstudie für das Goldprojekt Enchi in Ghana ein

7. August 2026 / Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/newcore-gold-ltd/) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den technischen Bericht zur Unterstützung der Vormachbarkeitsstudie (PFS oder die Studie) für das Goldprojekt Enchi des Unternehmens (Enchi oder das Projekt) in Ghana eingereicht hat.

Der technische Bericht mit dem Titel Enchi Gold Project, Pre-Feasibility Study, NI 43-101 Technical Report wurde von Lycopodium (Americas) Limited aus Mississauga, Ontario, als federführendem Berater gemäß dem National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101, Offenlegungsstandards für Mineralprojekte) erstellt und der Stichtag ist der 23. Juni 2026. Der technische Bericht ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Die PFS liefert eine Basisszenario-Bewertung für die Entwicklung von Enchi als konventionellen Tagebaubetrieb mit Standardmahlung und Carbon-in-Leach-Aufbereitung von 5,5 Millionen Tonnen pro Jahr unter Einsatz von Vertragsbergbau. Die PFS basiert auf einer von Newcore am 18. März 2026 bekannt gegebenen Mineralressourcenschätzung, die die bis zum 6. Oktober 2025 niedergebrachten Bohrungen umfasst, aber mehr als 50.000 zusätzliche Meter aus dem derzeit laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramm in Enchi nicht berücksichtigt. Die aktuellen Bohrungen zielen auf hochgradiges Potenzial in der Tiefe ab, durchteufen Mineralisierungen, die über dem Gehalt der Reserven und Ressourcen liegen, und erweitern die Grenzen der Tagebaustätten, die die Mineralreserven und Mineralressourcen umfassen. Die Ergebnisse der im Jahr 2026 niedergebrachten Bohrungen werden in künftige Reserve- und Ressourcenschätzungen sowie in künftige wirtschaftliche Projektstudien einfließen.

Weitere Einzelheiten zur Vormachbarkeitsstudie (PFS) für das Projekt sind in der Pressemitteilung von Newcore vom 24. Juni 2026 sowie im technischen Bericht zusammengefasst, der auf der Website von Newcore unter newcoregold.com und im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Qualifizierte Personen

Die PFS für das Goldprojekt Enchi wurde für Newcore von Lycopodium als federführendem Studienleiter erstellt, unterstützt von weiteren Branchenberatern, von denen jeder eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 ist und gemäß Abschnitt 1.5 von NI 43-101 als unabhängig vom Unternehmen gilt.

· Lycopodium (Canada) Limited: Preetham Nayak, P. Eng. (Kapitalkostenschätzung und Projektwirtschaftlichkeit), Ryda Peung, P. Eng. (Metallurgie und Mineralaufbereitung, Gewinnungsmethoden, Betriebskosten des Verfahrens), Zuned Shaikh, P. Eng. (Projektinfrastruktur).

· Fuse Advisors (Teil von SLR): Grant Carlson, P. Eng. (Bergbau und Mineralreserven, Bergbaukapital- und Betriebskosten).

· Knight Piésold: Ing. Ama Nketiah, Hugues Ngoy Nkulu, Martiens Prinsloo, Pr.Sci. Nat, Jorge Velazquez (Projektinfrastruktur), George Lartey-Young, CEnv (Umwelt, soziale Auswirkungen, Auswirkungen auf die Gemeinschaft).

· DRA Americas Inc.: Ryan Wilson, P. Geo., Matthew Halliday, P. Geo., Schadrac Ibrango, P. Geo. (Geologie und Mineralressourcen), Claude Bisaillon, P. Eng. (geotechnische Kriterien für die Grubenplanung).

Herr Gregory Smith, P. Geo., Vice President of Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101. Herr Smith hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihren 12-prozentigen Aktienbesitz mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten von Bezirksgröße. Das 248 km² große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2025 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO und Director

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Mal Karwowska | Vice President, Unternehmensentwicklung und Investor Relations

Tel.: +1 604 484 4399

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In Europa

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