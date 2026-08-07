IRW-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: The Payments Group Holding erzielt deutliche Fortschritte bei ihren AI-Projekten

IRW-PRESS: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: The Payments Group Holding erzielt deutliche Fortschritte bei ihren AI-Projekten

Frankfurt am Main (IRW-Press/07.08.2026) -

* AI Sprachbox "Cobo" für Kinder und Ausgründung der Cobo UG aus der Softmax AI

* PGH prüft direkte Beteiligung von 20 %

* Bündelung verschiedener EdTech-Anwendungen unter der Dachmarke Socrivo

Frankfurt am Main, 7. August 2026 Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat bei den weiteren AI Projekten ihres Company Builders Softmax AI neben der bereits erfolgreich operativ tätigen Ausgründung Cognicare AI weitere deutliche Fortschritte erzielt (softmax-ai.com, cognicare.ai).

Softmax AI hat mit Cobo eine kompakte AI Sprachbox für Kinder entwickelt und bereits einen vollständig funktionsfähigen Prototyp erschaffen und mit der Zielgruppe erprobt (mycobo.com). Unter hohen integrierten Sicherheitsstandards führt Cobo natürliche Dialoge mit Kindern, beantwortet geduldig und kenntnisreich ihre Fragen und vermittelt so altersgerechtes Wissen aus gesundheitlichen, naturwissenschaftlichen, geografischen, geschichtlichen, technischen, kulturellen und schulischen Themenbereichen sowie Fremdsprachen spielerisch. Nicht kindgerechte Inhalte sind ausgeschlossen. Zum Unterhaltungsangebot gehören unter anderem Geschichten, Aufgaben und gemeinsame Rollenspiele. Da die Kommunikation ausschließlich sprachlich erfolgt, erhöht Cobo nicht die Bildschirmzeit der Kinder. Die Nutzung soll über ein Abonnement mit einem bestimmten Zeitkontingent und der Möglichkeit zur Buchung zusätzlicher Zeiteinheiten angeboten werden, sodass sich Eltern ad-hoc zusätzliche Freiheitsgrade für andere Beschäftigungen schaffen können, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.

Nach der Markteinführung bietet Cobo eine KI-gestützte, interaktive Unterhaltungsalternative zu international sehr erfolgreichen Hörspielboxen aus Deutschland. Für die weitere Entwicklung und Vermarktung von Cobo wurde am 17. Juli 2026 die Cobo UG ausgegründet, an der die Softmax AI mit 20 % beteiligt ist. Zur Finanzierung des Markteintritts befindet sich die Cobo UG i.G. derzeit auf Kapitalsuche. In diesem Zusammenhang wurde der PGH angeboten, einen Anteil von 20 % post money zu zeichnen. Bei Umsetzung der in Prüfung befindlichen Beteiligungsopportunität würde sich der Anteil der PGH an der Cobo UG auf insgesamt 26,4 % erhöhen.

Künstliche Intelligenz bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für betriebliche Schulungen, berufliche Weiterbildungen sowie Bewerbungs-, Vertriebs- und sonstige Kommunikationstrainings. Softmax AI hat verschiedene EdTech Anwendungen für diese Bereiche entwickelt, die zeitnah unter der Dachmarke Socrivo international vermarktet werden sollen (socrivo.com). Hinter Socrivo stehen Dr. Allison Fisher und Dr. Denise Vandeweijer, die bereits erfolgreich die Verdas Academy aufgebaut haben. Dort qualifizieren sie AI Aufgabenträger aus Unternehmen durch spezialisierte Trainings und bereiten sie auf anerkannte berufliche KI Zertifizierungen vor, darunter IEEE CertifAIEd und IAPP AIGP (verdas.ai).

Nach Einschätzung der PGH-Geschäftsführung könnte der Unternehmenswert jedes dieser Projekte für sich genommen bei positiver Entwicklung zeitnah die Marktkapitalisierung der PGH von derzeit weniger als 3 Mio. Euro deutlich übersteigen. Darüber hinaus verfügt die PGH über aussichtsreiche Beteiligungen und über sonstige Vermögensgegenstände, insbesondere Finanzforderungen.

Über The Payments Group Holding

Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Die PGH wird ihrer Hauptversammlung am 19. August 2026 vorschlagen, die Gesellschaft in German Tech Holding GmbH & Co. KGaA umzufirmieren.

In ihrer aktiven Zeit als führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter dem Namen German Startups Group war die PGH unter anderem mit großem Erfolg an Chrono24, Delivery Hero, Fiagon, MisterSpex, Remerge und Scalable Capital beteiligt. Bis heute hält sie Beteiligungen unter anderem an AuctionTech, SoundCloud und Thinksurance. AuctionTech ist mit ihrer SaaSbasierten WhiteLabelLösung PropNow für digitale Bieter und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer.

Die PGH verfolgt Opportunitäten in den Bereichen Artificial Intelligence und BioTech. Cognicare AI, eine Ausgründung aus der Beteiligung der PGH am Company Builder Softmax AI, adressiert mit stark nachgefragten KI-Anwendungen den strukturell wachsenden Markt für SeniorenPflegeeinrichtungen. Die Softmax AI plant in den nächsten zwölf Monaten mehrere weitere Ausgründungen für verschiedene bereits in fortgeschrittener Entwicklung befindliche Produktfamilien für dezidierte Kundengruppen.

Daneben beschäftigt sich die PGH mit der Realisierung ihrer Forderungen gegenüber der SGT CapitalGruppe in Höhe von 6,2 Mio. Euro.

Weitere Informationen: www.tpgholding.com (

http://tpgholding.com/).

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Dirk Schmitt

d.schmitt@rosenbergsc.com

(Ende)

Aussender: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA

Adresse: Humboldtstraße 60B, 60318 Frankfurt am Main

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 69 348690520

E-Mail: ir@tpgholding.com

Website: www.tpgholding.com

ISIN(s): DE000A1MMEV4 (Aktie)

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