Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?

Wer in den vergangenen zwölf Monaten auf eine der ältesten Industrien der Menschheit, den Bergbau, gewettet hätte, stünde nun mit einem größeren Plus da als mit so manchem KI-Profiteur.

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