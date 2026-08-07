Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?
onvista · Uhr
Thema: Infrastruktur
Industriemetalle wie Kupfer und Aluminium sind teuer wie nie. Entsprechend stark laufen Minen- und Metallaktien. Wir beleuchten, ob ein Investment jetzt noch lohnen kann.
Quelle: Adobe.com/Michael Evans
Wer in den vergangenen zwölf Monaten auf eine der ältesten Industrien der Menschheit, den Bergbau, gewettet hätte, stünde nun mit einem größeren Plus da als mit so manchem KI-Profiteur.
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