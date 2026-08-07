Kupfer- und Aluminiumaktien

Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?

onvista · Uhr
Thema: Infrastruktur

Industriemetalle wie Kupfer und Aluminium sind teuer wie nie. Entsprechend stark laufen Minen- und Metallaktien. Wir beleuchten, ob ein Investment jetzt noch lohnen kann.

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Jemand begutachtet Erzbrocken auf einem Transportband.
Quelle: Adobe.com/Michael Evans
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Wer in den vergangenen zwölf Monaten auf eine der ältesten Industrien der Menschheit, den Bergbau, gewettet hätte, stünde nun mit einem größeren Plus da als mit so manchem KI-Profiteur.

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