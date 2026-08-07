Munich Re kämpft mit Preisen, Sandisk schwach, AAOI mit dem Angebot

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Münchener Rück: Gute Zahlen, aber neue Preisfrage

Operativ läuft das Geschäft der Münchener Rück weiter stark, doch im Kerngeschäft verändert sich das Marktumfeld. Wir schauen darauf, warum die Umsatzprognose sinkt, das Gewinnziel aber trotzdem bestehen bleibt.

Sandisk: Rekordquartal und trotzdem Enttäuschung

Umsatz, Gewinn und Margen erreichen bei Sandisk außergewöhnliche Dimensionen. Doch an der Börse zählt vor allem der Blick nach vorne. Entscheidend werden die Guidance, langfristige Verträge und die Erwartungen an den NAND-Markt.

Applied Optoelectronics: Wachstum trifft auf Kapazitätsgrenzen

Die Nachfrage nach 800G- und 1,6T-Produkten steigt rasant. Gleichzeitig wird die Produktion zum entscheidenden Faktor. Wir schauen auf die neuen Hyperscaler-Aufträge und darauf, wie schnell AAOI seine Kapazitäten ausbauen kann.