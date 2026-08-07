Ölpreise geben etwas nach - deutliche Verluste auf Wochensicht

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Nachdem sie im frühen Handel zunächst an die deutlichen Gewinne vom Vortrag angeknüpft hatten, drehten sie im Handelsverlauf leicht in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober kostete 82,13 US-Dollar und damit ein halbes Prozent weniger als am Vortag. Auf Wochensicht sind die Notierungen deutlich gefallen. Ende der vergangenen Woche hatte der Preis noch bei über 90 Dollar gelegen.

Am Donnerstag hatte sich am Ölmarkt noch eine deutliche Gegenbewegung auf den kräftigen Preisrückgang in der ersten Wochenhälfte gezeigt, wobei der Preis für Rohöl der Sorte Brent deutlich über die Marke von 80 Dollar je Barrel gestiegen war. Am Markt überwog wieder die Skepsis der Investoren, nachdem die Spekulation auf eine Einigung im Iran-Krieg mit einer Öffnung der Straße von Hormus für Öltransporte zuvor einen Preisrutsch ausgelöst hatte.

"Der Optimismus am Ölmarkt auf eine Öffnung der Straße von Hormus könnte sich als verfrüht erweisen", kommentierte Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht die Marktstimmung. Zuletzt hat der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen eine Friedenslösung im Iran-Krieg erschwert.

Berichten zufolge rechnet Saudi-Arabien mit Angriffen durch die Huthi-Rebellen unter Anleitung von Irans Revolutionsgarden. Dagegen geht US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus bevorstehen könnte.

"Wir nehmen inzwischen an, dass es in absehbarer Zeit nicht zu einer stabilen Friedenslösung kommen wird, weshalb in der Straße von Hormus immer wieder mit Einschränkungen gerechnet werden muss", heißt es in einer Analyse von Rohstoffexperten der Dekabank. Vor diesem Hintergrund sei weiter mit deutlichen Preisschwankungen zu rechnen.