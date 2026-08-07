Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG

07.08.2026 / 11:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG

     Unternehmen:               Knaus Tabbert AG
     ISIN:                      DE000A2YN504

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.08.2026
     Kursziel:                  23,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA ; Tim Kruse, CFA

Operative Erholung setzt sich fort - Kostensenkungen stützen Marge in
anspruchsvollem Marktumfeld

Knaus Tabbert hat mit den am 06. August vorgelegten Zahlen für das erste
Halbjahr 2026 den Kurs der operativen Konsolidierung weiter fortgesetzt und
die Ertragskraft trotz rückläufiger Umsätze deutlich gesteigert.

[Tabelle]

H1 zeigt solide operative Fortschritte - Marge zieht deutlich an: Der
Konzernumsatz verringerte sich im H1/26 um 11,9% yoy auf 503,9 Mio. EUR, was
primär auf das normalisierte Absatzvolumen sowie starke Vorjahreseffekte aus
dem damaligen Lagerabverkauf zurückzuführen ist. Die Gesamtleistung stieg
trotz des Umsatzrückgangs um 2,5% yoy auf 519,4 Mio. EUR, angetrieben durch
eine positive Bestandsveränderung von 9,8 Mio. EUR nach einem massiven Abbau
im Vorjahr (-71,9 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA legte um 58,4% yoy auf
36,0 Mio. EUR zu, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 7,1% entspricht
(H1/25: 4,0%). Die Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen schlagen somit
zunehmend positiv durch. Dank sinkender Abschreibungen und einer schlankeren
Kostenstruktur kehrte das Unternehmen mit einem Halbjahrsergebnis von 11,5
Mio. EUR (Vorjahr: -4,8 Mio. EUR) in die Gewinnzone zurück.

Camper Vans weiterhin stabilisierendes Element: Auf Produktebene setzte sich
der Trend aus dem ersten Quartal fort. Während der Absatz bei Reisemobilen
mit -23,2% yoy auf 2.846 Einheiten und bei Wohnwagen mit -5,2% yoy auf 4.731
Einheiten rückläufig war, konnten Camper Vans mit einem Plus von 7,1% yoy
auf 2.974 Fahrzeuge erneut zulegen. Das Luxussegment MORELO blieb mit einem
Umsatz von 83,7 Mio. EUR (-12,4% yoy) zwar unter Vorjahr, konnte sich im Q2
(-1,1% yoy) jedoch spürbar stabilisieren.

Guidance präzisiert - Fälligkeitenstruktur rückt Refinanzierung in den
Fokus: Angesichts der anhaltend zurückhaltenden Endkundennachfrage hat das
Management die Jahresprognose konkretisiert: Bei unveränderten
Umsatzerwartungen von rund 950 Mio. EUR wird die bereinigte EBITDA-Marge nun
im Bereich von 5,0% bis 6,0% erwartet (zuvor 5,0% bis 7,0%). Implizit ergibt
sich für H2 ein Umsatz von rund 446 Mio. EUR (H2/25: 430,4 Mio. EUR) bei
einer Marge von rechnerisch ca. 2,6% bis 4,7%. Der Abstand zum H1-Niveau
(7,1%) erklärt sich neben dem saisonalen Betriebsurlaub und vorsichtiger
Produktionsplanung auch durch den zu erwartenden Abverkauf der in H1
aufgebauten Bestände, der die Gesamtleistung in H2 dämpfen dürfte. Da der
Auftragsbestand von 340 Mio. EUR (+15,5% yoy) bereits rund drei Viertel des
implizierten H2-Umsatzes abdeckt, erachten wir die konkretisierte Guidance
als gut erreichbar.

Refinanzierung im Fokus - Bilanzkennzahlen und Covenants bieten solide
Basis: Bilanzseitig prägte die Umgliederung der im Juni 2027 fälligen
Schuldscheintranche (60,0 Mio. EUR) von den lang- in die kurzfristigen
Verbindlichkeiten das Bild. Dieser Vorgang ist zunächst rein
bilanztechnischer Natur ohne Liquiditätseffekt, unterstreicht jedoch, dass
die Anschlussfinanzierung der bis Mitte 2027 auslaufenden Instrumente
(Schuldschein und Konsortialkredit) zum zentralen Thema des zweiten
Halbjahres wird. Positiv werten wir, dass die Financial Covenants zum
Stichtag eingehalten wurden und die Vorbereitung der Refinanzierung bereits
eingeleitet ist. Die Netto-Finanzverbindlichkeiten lagen mit 295,6 Mio. EUR
um 7,9% über dem Vorjahr und bleiben ein Belastungsfaktor; die auf 16,9%
(31.12.: 14,9%) verbesserte Eigenkapitalquote und der positive Free Cashflow
(22,1 Mio. EUR) stärken jedoch u.E. die Verhandlungsposition. Personell
flankieren der Wechsel im Vorstandsvorsitz zu Thomas Nickel (1. Juli) und
die Bestellung von Matja Grm als CSO (1. August) die Neuausrichtung.

Fazit: Die H1-Zahlen untermauern die operative Kehrtwende und zeigen, dass
Knaus Tabbert auch in einem schwierigen Marktumfeld deutlich profitabler
arbeiten kann. Die Anpassung des Margenziels spiegelt eine pragmatische
Sicht auf das H2 wider, wobei die Erreichbarkeit durch den hohen
Auftragsbestand gut abgesichert scheint. Wir erneuern unsere Kaufempfehlung
mit einem Kursziel von 23,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d921f17c958f5a412a2ba27b8e3b57f5

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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