Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG

07.08.2026 / 10:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG

     Unternehmen:               PVA TePla AG
     ISIN:                      DE0007461006

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.08.2026
     Kursziel:                  46,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach ; Nicklas Frers

Starker Auftragseingang legt Basis für Ergebniserholung in H2

PVA TePla hat gestern den Bericht zu H1 2026 vorgelegt. Während der
Konzernumsatz mit EUR 120,5 Mio. EUR leicht über dem Vorjahresniveau lag,
wurde die Ergebnisentwicklung durch eine geringere Kapazitätsauslastung
sowie Einmaleffekte belastet. Dem steht ein wachsender Auftragseingang von
186,7 Mio. EUR (+80,2% yoy) gegenüber, der eine hohe Visibilität für die
erwartete Erholung im zweiten Halbjahr schafft.

[Tabelle]

Auftragslage auf Rekordniveau unterstreicht intaktes Nachfragefundament: Der
Auftragseingang erhöhte sich in H1 2026 spürbar um 80% yoy auf 186,7 Mio.
EUR (H1/25: 103,6 Mio. EUR), woraus eine starke Book-to-Bill-Ratio von 1,55
resultiert. Zwar fiel der Bestelleingang im zweiten Quartal im Vergleich zu
Q1 erwartungsgemäß etwas geringer aus, was jedoch primär auf das Ausbleiben
von einzelnen Großaufträgen in Q2 zurückzuführen ist. Im Segment Metrology
lag der Auftragseingang bei EUR 97,7 Mio. (+83,3% yoy), getrieben von der
hohen Nachfrage nach Ultraschall-Inspektionssystemen für die
Halbleiterindustrie. Die bestehenden Metrologie-Kapazitäten sind bis Mitte
2027 bereits voll ausgelastet, wobei erste Aufträge bis in 2028 reichen.
Hierfür ist der weitere Kapazitätsausbau bis Ende 2026 bereits geplant. Im
Segment Material Solutions (+76,9% yoy auf 89,0 Mio. EUR) überzeugte die
Nachfrage ebenso. Zudem rückt hier mit Kristallzuchtanlagen für
Indiumphosphid (InP) ein vielversprechendes Wachstumsfeld für optische
Verbindungen in KI-Rechenzentren zunehmend in den Fokus. In diesem
Wachstumsfeld, welches nach eigenen Angaben im Zeitraum 2027-2030 einen
Gesamtmarkt von 510-580 Mio. EUR darstellt, beträgt der adressierbare Markt
laut PVA rund 20%-30%.

Ergebnisentwicklung von niedriger Kapazitätsauslastung und Einmaleffekten
geprägt: Der Konzernumsatz legte im ersten Halbjahr leicht um 0,8% yoy auf
EUR 120,5 Mio. EUR zu (H1/25: 119,6 Mio. EUR), wobei sich die Dynamik nach
einem verhaltenen Start mit 65,7 Mio. EUR im zweiten Quartal (+8,1% yoy; Q1:
54,9 Mio. EUR) spürbar verbesserte. Das EBITDA lag in H1 mit 4,4 Mio. EUR
deutlich unter dem Vorjahreswert (14,9 Mio. EUR), zeigte jedoch mit EUR 3,0
Mio. EUR in Q2 ebenfalls eine sequentielle Erholung gegenüber Q1. Belastend
wirkten im ersten Halbjahr neben einer geringeren Kapazitätsauslastung und
Produktmixeffekten im Segment Material Solutions auch einmalige
Sondereffekte im einstelligen Millionen-Bereich.

Deutliche Erholung im zweiten Halbjahr erwartet: Für das zweite Halbjahr
zeichnet sich eine deutliche Beschleunigung der Geschäftsdynamik ab. Der
bestehende Auftragsbestand bildet das Fundament für eine spürbare Steigerung
des Konzernumsatzes in den kommenden Quartalen, wobei der zeitliche
Auslieferungsschwerpunkt im vierten Quartal liegen wird. Parallel dazu
dürfte die steigende Kapazitätsauslastung im Segment Material Solutions in
Kombination mit einem zunehmenden Anteil des hochprofitablen
Metrology-Geschäfts für eine Erholung der Bruttomarge sorgen. Auf dieser
Basis und unterstützt durch leicht sinkende bis stabile OpEx-Aufwendungen
bestätigt das Management die Jahresprognose 2026 (Umsatz: 270-290 Mio. EUR,
EBITDA: 26-31 Mio. EUR), konkretisiert die EBITDA-Erwartung aufgrund der
unterhalb der Erwartungen liegenden Ergebnisse in H1 jedoch auf die untere
Hälfte der Bandbreite.

Fazit: PVA TePla hat das operative Ergebnistief des ersten Halbjahres
durchschritten. Mit dem Wegfall der Einmaleffekte und einem absehbar
dynamischen Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr ist der Weg für eine
deutliche Ergebnisverbesserung geebnet, während der massive Auftragszuwachs
der vergangenen Quartale das Fundament für die weiteren Jahre legt. Vor dem
Hintergrund der schwachen H1-Ergebnisentwicklung passen wir unsere
Schätzungen auf der Ergebnisseite leicht nach unten an und positionieren uns
nun näher am unteren Ende der Guidance. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
mit einem konstanten Kursziel von 46,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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