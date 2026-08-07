Preisverfall im Kerngeschäft: Munich Re kappt Umsatzziel für 2026

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re bekommt den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Axa deutlich zu spüren. Nach weiteren Abschlägen bei der jüngsten Vertragserneuerung kappt Vorstandschef Christoph Jurecka seine Umsatzprognose für das laufende Jahr: In der Rückversicherungssparte dürfte der Umsatz mit 38 Milliarden Euro 2 Milliarden niedriger ausfallen als bisher gedacht. Für den gesamten Konzern geht Jurecka nun von 62 Milliarden statt 64 Milliarden Euro aus.

"Auf Geschäft, für das wir keine risikoadäquaten Preise erhalten, verzichten wir bewusst", sagte der Manager der Vorlage der Quartalsbilanz am Freitag. Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken musste die Munich Re bei der jüngsten Vertragserneuerung im Juli einen Preisrückgang von 5,5 Prozent hinnehmen. Daher fuhr sie ihr Geschäftsvolumen um 9,1 Prozent zurück.

Im zweiten Quartal profitierte der Rückversicherer hingegen von sehr geringen Großschäden im Schaden- und Unfallgeschäft und glänzenden Geschäften mit Aktien. Unter dem Strich verdiente er dadurch - wie bereits vorab gemeldet - rund 2,2 Milliarden Euro und damit über sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Jurecka sieht die Munich Re daher "auf sehr gutem Weg" zu ihrem geplanten Jahresgewinn von 6,3 Milliarden Euro./stw/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Münchener Rück
Münchener Rück (ADR)
Allianz
AXA

Das könnte dich auch interessieren

Versicherungskonzern
Geringe Schäden und Fonds bescheren Allianz Rekord - Aktie verliertheute, 11:29 Uhr · dpa-AFX
Geringe Schäden und Fonds bescheren Allianz Rekord - Aktie verliert
Rückversicherer
Münchener Rück spürt trotz Preisdruck "Rückenwind"heute, 10:16 Uhr · Reuters
Münchener Rück spürt trotz Preisdruck "Rückenwind"
Versicherer
Zurich steigert Gewinn deutlich - Aktie dennoch am SMI-Endegestern, 13:06 Uhr · dpa-AFX
Zurich-Logo auf Hauswand
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?heute, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fast
Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“gestern, 14:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen