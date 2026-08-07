Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Mehrwertsteuer erhöhen

dpa-AFX · Uhr
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OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Mehrwertsteuer erhöhen:

"Lebensmittel sind spürbar teurer als vor einigen Jahren. Ein Vorschlag von Ökonom Clemens Fuest, könnte da noch einen draufsetzen. Fuest möchte den ermäßigten Mehrwertsteuersatz abschaffen. Statt 7 Prozent würden dann die üblichen 19 Prozent fällig. Eines der größten Probleme bei der Mehrwertsteuer ist, dass sie Menschen mit wenig Geld härter trifft. Ärmere Menschen müssen einen größeren Teil ihres Einkommens für Dinge des täglichen Bedarfs ausgeben und spüren die volle Härte der Steuer. Was es bringen soll, den Menschen erst mehr Geld wegzunehmen und dann einen Teil dieses Geldes zurückzugeben, wird nicht ganz klar. Wer die Mehrwertsteuer sozialverträglicher machen will, sollte sie senken, statt sie zu erhöhen."/yyzz/DP/he

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