Pressestimme: 'stern' zu Drohnenvorfall in Leipzig

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - 'stern' zu Drohnenvorfall in Leipzig

Herr Dobrindt, danken Sie diesem Busfahrer statt vor allem Ihren Sicherheitskräften! In Wahrheit haben Politik und Behörden bei der Abwehr dieses versuchten Anschlags versagt. Dabei warnen Experten und Innenpolitiker seit Jahren vor solchen Attacken - ob von inländischen Terroristen oder Staaten wie Russland. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach am Mittwochabend von einem "neuen Bedrohungsszenario". Das klingt, als käme all das überraschend - das ist aber nicht wahr. Die Szenarien für solche Anschläge existieren seit Langem, die Bundesregierung hoffte bisher nur, dass sie nicht so schnell Realität werden würden. Denn Deutschland ist darauf zu schlecht vorbereitet.

https://www.stern.de/politik/deutschland/drohne-in-leipzig--herr-dobr indt--danken-sie-dem-busfahrer-38066856.html/yyzz/DP/zb

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