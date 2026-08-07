SAP - Trends im Fokus – in doppelter Hinsicht
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Trends im Fokus – in doppelter Hinsicht
Die SAP-Aktie durchlief in den letzten anderthalb Jahren eine scharfe Preiskorrektur, in deren Verlauf der Softwaretitel von 280 EUR auf unter 130 EUR zurückfiel. Technisch wichtig: Der übergeordnete Aufwärtstrend seit 2002 (akt. bei 119,91 EUR) ist weiterhin intakt – das ist die gute Nachricht für mittel- bis langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger. Zusammen mit der 200-Monats-Linie (akt. bei 100,13 EUR) bildet die beschriebene Trendlinie eine massive Rückzugszone. Selbst bei der Auswahl des passenden Anlagezertifikats sollte diese ultimative Haltezone berücksichtigt werden (siehe unten). Auf der Indikatorenseite zeigte der RSI zuletzt ein echtes Extrem: Im Monatsbereich notierte der Oszillator so tief wie nie zuvor in der Börsenhistorie der Aktie. Damit spricht der RSI (eher) für ein Halten des o. g., langfristigen Haussetrends und eine Fortsetzung der jüngsten Gegenbewegung. Für eine nachhaltige Rückkehr in die Erfolgsspur braucht es aus charttechnischer Sicht allerdings den Bruch des Abwärtstrends seit 2025 (akt. bei 176,45 EUR). Bis zu diesem endgültigen Befreiungsschlag bieten Discount-Zertifikate attraktive Seitwärtsrenditen.
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Die SAP-Aktie durchlief in den letzten anderthalb Jahren eine scharfe Preiskorrektur, in deren Verlauf der Softwaretitel von 280 EUR auf unter 130 EUR zurückfiel. Technisch wichtig: Der übergeordnete Aufwärtstrend seit 2002 (akt. bei 119,91 EUR) ist weiterhin intakt – das ist die gute Nachricht für mittel- bis langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger. Zusammen mit der 200-Monats-Linie (akt. bei 100,13 EUR) bildet die beschriebene Trendlinie eine massive Rückzugszone. Selbst bei der Auswahl des passenden Anlagezertifikats sollte diese ultimative Haltezone berücksichtigt werden (siehe unten). Auf der Indikatorenseite zeigte der RSI zuletzt ein echtes Extrem: Im Monatsbereich notierte der Oszillator so tief wie nie zuvor in der Börsenhistorie der Aktie. Damit spricht der RSI (eher) für ein Halten des o. g., langfristigen Haussetrends und eine Fortsetzung der jüngsten Gegenbewegung. Für eine nachhaltige Rückkehr in die Erfolgsspur braucht es aus charttechnischer Sicht allerdings den Bruch des Abwärtstrends seit 2025 (akt. bei 176,45 EUR). Bis zu diesem endgültigen Befreiungsschlag bieten Discount-Zertifikate attraktive Seitwärtsrenditen.
SAP (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart SAP
Quelle: LSEG, tradesignal²
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