Amoklauf an Schule in Thailand - Acht Tote und zahlreiche Verletzte

Bang Kruai, ⁠07. Aug (Reuters) - Ein 14-jähriger Schüler hat am Freitag in Thailand eine der folgenschwersten Bluttaten des Landes seit 2022 verübt. Nachdem er zu Hause seine Großeltern erschossen hatte, tötete er an seiner Schule außerhalb von Bangkok mindestens sechs weitere Menschen und anschließend sich selbst, teilte ‌die Polizei mit. 23 Menschen seien verletzt worden. Neun davon schwebten in Lebensgefahr, sagte der Ministerpräsident des Landes, Anutin Charnvirakul. Der Polizei zufolge hat der Schütze mindestens ⁠26 Schüsse ⁠abgegeben. Bei ihm seien weitere 34 Schuss Munition gefunden worden. Die Waffe habe seinem Großvater gehört. Bildungsminister Prasert Jantararuangtong sagte Reuters. Die Opfer seien allesamt Lehrkräfte und Mitarbeitende.

Die Tat ist der jüngste Vorfall in einer Serie von Amokläufen, die das südostasiatische Land seit Jahren erschüttern und die Debatte über die laxe Waffengesetzgebung immer wieder ‌neu entfachen. Waffengewalt ist in Thailand keine Seltenheit. Die ‌schlimmste Massentötung in der jüngeren Geschichte des Landes ereignete sich 2022, als ein ehemaliger Polizist bei einem Amoklauf 36 Menschen tötete, darunter 22 Kinder in einer Kindertagesstätte. Im Jahr 2020 ⁠tötete ein Soldat 29 Menschen. 2023 erschoss ein 14-Jähriger in einem Luxus-Einkaufszentrum in Bangkok ‌zwei Menschen. Die Tat vom Freitag ist bereits ⁠der zweite tödliche Angriff auf eine Schule in diesem Jahr.

Ein Grund für die wiederkehrende Gewalt ist die hohe Verbreitung von Schusswaffen. Nach einer Schätzung des Small Arms Survey aus dem Jahr 2017 befanden sich rund 10,3 Millionen ‌Schusswaffen in zivilem Besitz. Dies entspricht etwa ⁠15 Waffen pro 100 Einwohner und ⁠ist die mit Abstand höchste Rate in Südostasien.

Die Regierung hat in der Vergangenheit versucht, das Problem in den Griff zu bekommen. Nach dem Amoklauf in dem Einkaufszentrum 2023 hatte der damalige Innenminister und heutige Ministerpräsident Anutin Charnvirakul eine Reihe von Waffenkontrollmaßnahmen angeordnet. Dazu gehörten ein vorübergehendes Verbot neuer Lizenzen und Importbeschränkungen. Angesichts der neuen Tat zeigte sich Anutin erschüttert. "Es ist schrecklich, dass so etwas passiert", sagte er. "Ich bin traurig für diejenigen, die gestorben sind."

(Bericht von Chayut Setboonsarng, Panarat Thepgumpanat, Chalinee ⁠Thirasupa und Devjyot Ghoshal; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)