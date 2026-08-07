Konjunkturdaten

Schwache US-Arbeitsdaten treiben Dax auf neuen Rekord

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Quelle: Dilok Klaisataporn/Shutterstock.com
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Neue Daten zum US-Arbeitsmarkt haben dem Dax am Freitag nochmal neuen Schub gegeben. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, habe es einen unerwarteten Rückgang der Beschäftigung in der weltgrößten Wirtschaft gegeben.

Außerhalb der Landwirtschaft fiel die Zahl der Beschäftigten um 23.000. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit 80.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 103.000 Stellen nach unten revidiert.

Der Dax vergrößerte seine Gewinne nach den Daten auf 1,05 Prozent und stieg bis auf 26.420 Punkte. Die Futures auf die US-Indizes deuteten ebenfalls Zuwächse an.

Die schwachen Arbeitsdaten verringern die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen im Kampf gegen die hartnäckige Teuerung anhebt. Niedrigere, oder mindestens gleichbleibende Zinsen sind tendenziell positiv für Aktien, weil so die Finanzierungskosten für Unternehmen nicht steigen und außerdem Anleihen relativ zu Aktien nicht an Attraktivität gewinnen.

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