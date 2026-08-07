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Siemens erweitert Elektrik-Produktion für Rechenzentren in USA

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Der Münchner Technologiekonzern Siemens baut in den USA zwei neue Werke für die elektrische Ausrüstung von Rechenzentren. Siemens werde mehr als 200 Millionen Dollar in die ‌beiden Fabriken in Pendergrass im Bundesstaat Georgia und in Grand Prairie in Texas investieren, teilte Siemens am ⁠Freitag ⁠mit. Dabei würden 1500 Arbeitsplätze geschaffen.

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