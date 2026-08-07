Siemens erweitert Elektrik-Produktion für Rechenzentren in USA

Der Münchner Technologiekonzern Siemens baut in den USA zwei neue Werke für die elektrische Ausrüstung von Rechenzentren. Siemens werde mehr als 200 Millionen Dollar in die ‌beiden Fabriken in Pendergrass im Bundesstaat Georgia und in Grand Prairie in Texas investieren, teilte Siemens am ⁠Freitag ⁠mit. Dabei würden 1500 Arbeitsplätze geschaffen.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat 7 Tage kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen