SPD fordert schärferes Vorgehen gegen Preiserhöhungen an Tankstellen

Berlin, 07. ⁠Aug (Reuters) - Angesichts Tausender mutmaßlicher Verstöße gegen die Spritpreis-Regeln im Juli fordert SPD-Vizefraktionschef Armand Zorn ein härteres Vorgehen der Behörden. Die mangelhafte Umsetzung der sogenannten Zwölf-Uhr-Regel sei "völlig ‌inakzeptabel", sagte Zorn am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Er forderte die Bundesländer auf, Verstöße konsequent mit Bußgeldern ⁠zu ahnden, ⁠die bis zu 100.000 Euro betragen können. Der SPD-Politiker sieht dabei auch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in der Pflicht. "Ich erwarte vom Bundeswirtschaftsministerium, die Länder kurzfristig an einen Tisch zu holen", forderte Zorn.

Anlass sind Recherchen ‌des SWR, denen zufolge allein ‌im Juli bundesweit etwa 1100 Tankstellen ihre Preise mehr als 5500-mal unzulässig erhöht haben sollen. Seit April dürfen die ⁠Preise für Benzin und Diesel nur noch einmal täglich ‌um 12.00 Uhr mittags ⁠angehoben werden. Einer SWR-Anfrage zufolge haben die meisten Länder bisher jedoch keine Ermittlungen aufgenommen.

Das Bundeskartellamt hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, dass die Zahl ‌der Abweichungen von der ⁠Zwölf-Uhr-Regel im Juli wieder angestiegen ⁠sei. Dem Bericht der Behörde zufolge zogen die Kraftstoffpreise im Juli kräftig an, bei Benzin um 13,7 Cent pro Liter und bei Diesel um 26,8 Cent. Kartellamts-Präsident Andreas Mundt erklärte, man habe Verfahren gegen sämtliche Raffineriebetreiber eingeleitet, um die Preise zu überprüfen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)