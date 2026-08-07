STOXX® Europe 600 Financial Services - Ein Bilderbuchchart

Regelmäßig filtern wir die europäischen Branchenindizes nach verschiedenen, objektiven Kriterien – darunter das Momentum, die 200-Tage-Linie sowie die Relative Stärke nach Levy. Der STOXX® Europe 600 Financial Services befindet sich, gemessen an allen drei Maßstäben, in einem idealtypischen Aufwärtstrend. Hinzu kommt aus charttechnischer Sicht der Spurt über die Hochs bei 918/932 Punkten – gleichbedeutend mit einem Vorstoß in „uncharted territory“. Dadurch kann die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden (siehe Chart). Dieses trendbestätigende Kursmuster hält ein Anschlusspotenzial von 200 Punkten bereit. Perspektivisch winken also vierstellige Notierungen, zumal auch der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal liefert. Auf dem Weg in diese Region definiert der ehemalige Aufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 1.048 Punkten) ein wichtiges Etappenziel. Per Saldo steht die Börsenampel für den STOXX® Europe 600 Financial Services unverändert auf „grün“. Innerhalb des Sektors finden sich auch einige spannende Einzelwerte, doch das ist ein Thema für eine zukünftige Ausgabe.

STOXX® Europe 600 Financial Services (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX® Europe 600 Financial Services

Quelle: LSEG, tradesignal²

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