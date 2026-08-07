TAGESVORSCHAU: Termine am 10. August 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 10. August

  
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk und Analystencall)
07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert) (9.30 Pk)
18:00 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen
22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen
 
TERMINE KONJUNKTUR
ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/26
01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/26
08:00 ROU: Handelsbilanz 6/26
08:00 SWE: Industrieaufträge 6/26
08:00 AUS: Industrieproduktion 6/26
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 8/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 6/26

SONSTIGE TERMINE
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HINWEIS
SGP: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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