TAGESVORSCHAU: Termine am 7. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 7. August

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (10.30 Pk, 14.30 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert) (8.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk, 11.00 Analystencall) 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Halbjahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Thyssenkrupp, Außerordentliche Hauptversammlung zur Verselbstständigung der Werkstoffsparte TK Accelis (online) 12:30 ITA: Generali, Analystencall zu den Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 7/26 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (vorläufig) 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q2/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 6/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 6/26 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 7/26 08:00 NOR: Industrieproduktion 6/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 7/26 08:45 FRA: Leistungsbilanz 6/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 6/26 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 7/26 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 7/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 7/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 7/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 6/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesbank: Falschgeldzahlen 1. Halbjahr 2026, Frankfurt/M. COL: Amtseinführung von Kolumbiens neuem Präsidenten Abelardo de la Espriella, Cali

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