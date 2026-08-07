Nächste Abspaltung

Thyssenkrupp-Aktionäre machen Weg für Börsengang von tk accelis frei

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
ThyssenKrupp Headquarter Essen
ThyssenKrupp Headquarter Essen · Quelle: Oliver Hoffmann/Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Dem für den Herbst geplanten Börsengang der größten Tochter von Thyssenkrupp steht nichts mehr im Wege. Die Aktionäre des Mischkonzerns stimmten am Freitag mit einer Mehrheit von 99,99 Prozent für die Abspaltung des ‌Werkstoffhändlers tk accelis, wie das Unternehmen mitteilte. Tk accelis steht allein für ein Drittel des Umsatzes des Traditionskonzerns.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat
7 Tage kostenlos testen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp
WEG
DWS Group
Thyssenkrupp Nucera

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Dow stabil - Risiko für Rückschläge nimmt zugestern, 12:34 Uhr · dpa-AFX
Dow stabil - Risiko für Rückschläge nimmt zu
Rüstungssektor
Renk und Hensoldt stark - Rheinmetall ohne klare Richtunggestern, 09:25 Uhr · dpa-AFX
Renk und Hensoldt stark - Rheinmetall ohne klare Richtung
Streit mit der Trump-Regierung
RWE gibt Milliarden-Pachtverträge für US-Windparks zurückheute, 06:06 Uhr · Reuters
RWE gibt Milliarden-Pachtverträge für US-Windparks zurück
Infineon, Aixtron und Co.
Chipwerte mit erneutem Erholungsschubheute, 09:40 Uhr · dpa-AFX
Chipwerte mit erneutem Erholungsschub
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?heute, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fast
Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“gestern, 14:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen