Thyssenkrupp-Aktionäre machen Weg für Börsengang von tk accelis frei

Dem für den Herbst geplanten Börsengang der größten Tochter von Thyssenkrupp steht nichts mehr im Wege. Die Aktionäre des Mischkonzerns stimmten am Freitag mit einer Mehrheit von 99,99 Prozent für die Abspaltung des ‌Werkstoffhändlers tk accelis, wie das Unternehmen mitteilte. Tk accelis steht allein für ein Drittel des Umsatzes des Traditionskonzerns.

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