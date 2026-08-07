Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 31 July 2026 to 06 August 2026

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Regulatory News: 

Tikehau Capital (Paris:TKO):

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital: https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Disclosure of shares repurchases from 31 July 2026 to 06 August 2026
 

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

31/07/2026

FR0013230612

2 707

15.9661

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

31/07/2026

FR0013230612

2 000

15.8075

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/08/2026

FR0013230612

3 925

16.5978

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

04/08/2026

FR0013230612

6 348

17.1710

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

05/08/2026

FR0013230612

3 278

17.2277

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

05/08/2026

FR0013230612

900

17.2200

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/08/2026

FR0013230612

1 709

17.0193

XPAR

 

 

 

TOTAL

20 867

16.7748

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260807603665/en/

Tikehau Capital

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tikehau Capital

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Dow Jones steuert weiteren Rekord an - Caterpillar-Aktie stark04. Aug. · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?gestern, 13:00 Uhr · onvista
Hedgefonds kollabierte fast
Diese Aktien steckten im Portfolio des „KI-Nostradamus“06. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werden03. Aug. · Acatis
Alle Plus-Analysen