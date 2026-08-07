Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 31 July 2026 to 06 August 2026
Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO):
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital: https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Disclosure of shares repurchases from 31 July 2026 to 06 August 2026
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
31/07/2026
|
FR0013230612
|
2 707
|
15.9661
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
31/07/2026
|
FR0013230612
|
2 000
|
15.8075
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/08/2026
|
FR0013230612
|
3 925
|
16.5978
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
04/08/2026
|
FR0013230612
|
6 348
|
17.1710
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
05/08/2026
|
FR0013230612
|
3 278
|
17.2277
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
05/08/2026
|
FR0013230612
|
900
|
17.2200
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/08/2026
|
FR0013230612
|
1 709
|
17.0193
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
20 867
|
16.7748
|
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Tikehau Capital