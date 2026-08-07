Ukrainische Angriffe auf Onlineriesen Wildberries treffen russische Wirtschaft

Moskau, 07. Aug (Reuters) - ⁠Ukrainische Drohnenangriffe auf den größten russischen Online-Händler Wildberries treffen zehntausende Kleinunternehmer empfindlich und bringen den Krieg für viele Russen direkt in den Alltag. Nicht nur die Betreiber von Abholstationen haben mit den Folgen zu kämpfen, sondern auch Händler, die darauf angewiesen sind, ihre Produkte über Wildberries zu verkaufen. Die Auswirkungen der Angriffe auf ‌die Wirtschaft sind enorm. Wildberries wickelt zusammen mit anderen E-Commerce-Plattformen Waren und Dienstleistungen ab, die 8,5 Prozent der russischen Wirtschaftsleistung entsprechen.

Seit dem 18. Juli hat die Ukraine fast täglich Lagerhäuser des Unternehmens ins ⁠Visier genommen, was ⁠zu massiven Störungen im landesweiten Logistiknetz führte. Die Angriffe auf rund 20 Standorte haben Schockwellen durch den russischen Einzelhandel gesendet. Ein Fünftel der Lagerkapazität des Unternehmens wurde laut einer Reuters-Auswertung von Satellitenbildern beschädigt oder zerstört. Die Folgen sind inzwischen auf höchster Ebene ein Thema. Die Regierung in Moskau berät demnach über mögliche Hilfen für das Unternehmen und die betroffenen Händler.

"Die Verkäufe sind im letzten Monat um etwa ‌50 Prozent eingebrochen, weil es fast keine Lieferungen mehr gibt", sagte ‌Wassili Klimow, der eine Abholstation für Wildberries in Moskau betreibt. Sein Geschäft habe ihm im letzten Monat Verlust gemacht. Wie er versuchen tausende Franchisenehmer und Händler, die auf die Plattform angewiesen sind, ihre Verluste zu begrenzen.

Die russische ⁠Zentralbank beobachtet mögliche Auswirkungen auf die Inflation. Ende Juli teilte die Sberbank mit, sie könnte ihre Rückstellungen ‌für Kreditausfälle erhöhen, nachdem die Drohnenangriffe die Bonität von ⁠Online-Händlern und Verkäufern beeinträchtigt hatten; rund 300 Unternehmen wollen derzeit eine Umschuldung ihrer Kredite. Ein dem Kreml nahestehender Insider warnte: "Es wird eine Pleitewelle geben. Niemand verfügt über die nötigen Mittel, um die Verkäufer zu stützen; es geht hier um Hunderte Milliarden Rubel. Das ist ein ‌schwerer Schlag für die Wirtschaft."

Die Ukraine erklärte, mit den ⁠Angriffen den Krieg nach Russland tragen und die ⁠Kosten für Moskau erhöhen zu wollen. Kiew wirft Wildberries vor, den russischen Kriegseinsatz zu unterstützen, was das Unternehmen und der Kreml bestreiten. Bei den Angriffen auf die Lagerhäuser wurden mindestens 13 Menschen getötet. Russland seinerseits griff zuletzt ebenfalls Lagerhäuser in und um Kiew an und behauptete, dort würden militärische Güter gelagert.

Wildberries zufolge werden 95 Prozent der Bestellungen an Abholstationen wie der von Klimow abgeholt. Die Lieferungen seien von zuvor 400 auf rund 150 Pakete am Tag gesunken, sagte er. Bei einem Besuch der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag kamen keine Pakete an. Er will sein Geschäft verkaufen. "Ich habe ⁠einfach nicht genug finanzielle Reserven, um durchzuhalten."

(Bericht von Reuters-Jounalisten in Russland, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)