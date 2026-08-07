US-Senat stimmt für Gesetz zu Russland-Sanktionen

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Senat hat nach langem Tauziehen für ein Sanktionsgesetz gestimmt, mit dem Russland wegen des Ukraine-Kriegs stärker unter Druck gesetzt werden soll. Die Senatoren votierten mit einer deutlichen Mehrheit von 86 zu 11 Stimmen für das Gesetz, das noch das Repräsentantenhaus als zweite Kongresskammer passieren muss./so/DP/he

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