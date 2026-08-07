USA: Arbeitslosigkeit sinkt unerwartet etwas

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juli überraschend etwas gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von 4,2 Prozent erwartet./jkr/jsl/nas