Weniger Jobs, gute Börse!

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Die Wall Street startet freundlich in den Handel, nachdem der US-Arbeitsmarkt im Juli überraschend schwach ausgefallen ist. 23.000 Stellen gingen verloren, während die Wall Street mit 83.000 neuen Jobs gerechnet hatte. Gleichzeitig wurden die Beschäftigungszahlen für Mai und Juni um 103.000 Stellen nach unten revidiert, und die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen im Juli schwächer als erwartet. Für Aktien ist die schlechte Nachricht zunächst eine gute Nachricht, denn damit ist das Risiko einer Zinsanhebung der Fed im September gesunken, was den Tech-Sektor entlastet. Bereits vor den Daten sorgte eine überwiegend starke Zahlenflut für Rückenwind: Atlassian schlägt die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz deutlich, die RPOs steigen um 44 Prozent auf 4,8 Milliarden US Dollar und Bank of America stuft die Aktie auf Buy hoch, da Atlassian zunehmend als KI-Profiteur statt KI-Opfer gesehen wird. Cloudflare meldet 36 Prozent Umsatzwachstum und hebt den Jahresausblick an, Goldman Sachs erhöht das Kursziel auf 389 US-Dollar, während Twilio mit 22 Prozent Umsatzwachstum und einer Prognoseanhebung überzeugt und Microchip Technology ebenfalls Zahlen und Ausblick über den Erwartungen liefert. Das komplette Gegenbeispiel ist The Trade Desk: Umsatz und EBITDA enttäuschen deutlich, der Ausblick für das dritte Quartal liegt dramatisch unter den Erwartungen, BMO stuft die Aktie ab und Citi geht sogar auf Sell mit einem Kursziel von nur noch 11 US-Dollar. Auch außerhalb von Tech überzeugen Airbnb, Monster Beverage und Republic Services, während Sweetgreen die Prognose senkt und Under Armour wegen schwacher Umsätze und eines reduzierten Jahresausblicks unter Druck steht.



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