Wie lange bleibt der DAX® in Rekordlaune? - ntv Zertifikate 07.08.26

Der #DAX® jagt neue Rekorde – obwohl die #KI-Euphorie erste Risse bekommt. Stattdessen feiern klassische Branchen ihr Comeback. Ob daraus eine nachhaltige Rally wird und wie Anleger das zweite Halbjahr spielen können, darüber spricht Patrick Dewayne mit Christian Köker von #HSBC.



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