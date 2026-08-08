EQS-News: Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

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Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland



09.08.2026 / 00:01 CET/CEST

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Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

BERLIN, 09. August 2026—Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

349 € P.P.—ERSTES HÖHLEN-DESIGNHOTEL DER ALPEN, −55% Im Juni neu eröffnetes Erwachsenenhotel mit nur 20 Zimmern. Raumhohe Glasfronten, cremefarbene Felswände. Frühstück, Nachmittagsbuffet und Dinner sind inklusive. Außerdem für Club-Mitglieder verhandelt: ein Massagegutschein.

AB 74 € P.P.—LUXUSHOTEL AN KRAKAUS SCHÖNSTER STRASSE Historischer Altstadtpalast aus dem 14. Jahrhundert. Sehr gute Lage an der Floriańska-Straße, die zum zentralen Marktplatz führt. Wellnessbereich mit Innenpool, Jacuzzi, Salzgrotte, Sauna und Dampfbad – ideal für die Reisezeit im Winter.

AB 2499 € P.P.—WASSERVILLA AUF DEN MALEDIVEN & FLUG 1 Woche im Adults-only-Resort. 62 Quadratmeter große Villen über dem Wasser – auf Wunsch mit eigenem Pool. Neben der All-Inclusive-Verpflegung inbegriffen: ein geführter Schnorchelausflug zum Hausriff oder eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang.

79 € P.P.—THÜRINGEN: 3 TAGE MIT DINNER & THERME Wellnesshotel im Kurort Bad Sulza. Die Toskana Therme erreichen Sie direkt aus dem Hotel. Highlight: die Pools unter einer großen Holzkuppel mit farbigen Lichtprojektionen und sphärischer Musik.

49 € P.P.—NEUES HOTEL IN KROATIEN INKL. HP 2026 eröffnetes 4-Sterne-Hotel in Medulin, einem der wenigen Orte in Kroatien mit Sandstränden. Zimmer mit Balkon und Blick auf den Park. Lokale Gerichte zum Frühstück und Abendessen: etwa hausgemachte Feigenmarmelade und Meeresfrüchte aus der Adria.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

Wer sind wir?

Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern – mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen – erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

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