Trading-Chance NVIDIA: Monstertrend

Einer, der mit einer genialen Wette auf einen Crash, ein Vermögen verdiente, ist Michael Burry. Der Gründer von Scion Capital (einem Hedge-Fonds) ist DAS Gehirn hinter „The Big Short“, einer der spektakulärsten Wetten gegen etablierte Systeme, die jemals stattgefunden hat. Und auch seit dieser gigantischen Wette hat Burry weitere Male Crashs prognostiziert. Derzeit auch wieder. Wir wollen uns wichtige Basics über das Trading-Geschäft bewusst machen und in dem Zusammenhang auch die Prognosen von Burry neutral und sachlich beleuchten.

The Big Short - und wie die Prognosen danach ausfielen

Zunächst einmal sei ihm absoluter Respekt und Hochachtung gezollt für das geniale Erkennen UND Handeln des Zusammenbruchs des US-Häusermarktes im Jahr 2008. Das war von A bis Z ganz großes Kino, und so soll die Betrachtung der anschließenden Crash-Prognosen auch absolut keine Zweifel an seiner Kompetenz sähen. Was Michael Burry schaffte, werden wir niemals auch nur ansatzweise hinbekommen, insofern keine Kritik von uns. Worum es geht ist vielmehr folgendes: Die meisten von uns werden niemals einen solchen fetten Trade schaffen. Die wenigen, die es mit ihrer Brillanz schaffen, werden den ganz großen Wurf im einmal schaffen, es aber schwerlich reproduzieren können. Das müssen diese Leute selbst unbedingt verstehen, und folglich ihre Einsätze bei zukünftigen Prognosen deutlich kleiner halten. Und wir, als diejenigen, die sich an solchen Gurus orientieren, dürfen nicht den Fehler machen, zu denken „er hat den Crash damals vorhergesagt, wenn er das jetzt sagt, wird es stimmen“.

Im Trading begegnet uns das Pareto-Prinzip allenthalben. Ohne sich zu sehr auf die Zahlen zu fokussieren, besagt es aber, dass 20 Prozent der Aktionen etwa 80 Prozent der Performance ausmachen. Unser Mindset muss also sein, dass der Großteil unserer Aktionen sich mehr oder weniger neutralisiert. Gerade bei Crash-Prognosen müssen wir verstehen, dass wir auf die Ausnahme von der Regel setzen. Denn langfristig haben Aktienmärkte aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung Long einfach einen klaren Vorteil.

Bezogen auf Crash-Prognosen muss ich also verstehen, dass ich von zehn erwarteten Crashs im Normalfall einmal richtig liege, und die anderen sich bestenfalls neutralisieren. Schauen wir uns nun also an, welche Crash-Prognosen Michael Burry seit 2008 noch abgab und wie weit der S&P 500 in den 12 Monaten danach jeweils stieg und wie weit er gefallen war. Dabei sollte jedem klar sein, dass Korrekturen von weniger als oder etwas mehr als 10 Prozent völlig normales Marktrauschen sind.

Zeitpunkt (Monat / Jahr) Crashmotiv / Hauptargument Max. Korrektur S&P 500 (12 Mo. danach) Max. Anstieg S&P 500 (12 Mo. danach) Dezember 2015 Überschuldung, Zentralbankpolitik, drohender Markt-Zusammenbruch ca. -11 % (Feb 2016) ca. +12 % (Dez 2016) Mai 2017 Globale Schuldenkrise, Systemkollaps, globale Finanzkrise ca. -10 % (Feb 2018) ca. +19 % (Jan 2018) September 2019 Indexfonds-/ETF-Blase (Passives Investieren verzerrt Kurse analog zu Subprime-CDOs) ca. -34 % (Mär 2020 Corona) ca. +20 % (Aug 2020) März 2020 Lockdown-Folgen, Wirtschaftseinbruch (Short-Position während Corona-Crash) ca. -5 % ca. +72 % (Mär 2021) Dezember 2020 / Januar 2021 Tesla-Short & Hype-Blase („Irrwitzige Bewertungen“, Meme-Aktien-Manie) ca. -4 % ca. +27 % (Dez 2021) Juni 2021 „Mutter aller Crashs“ (Exzessiver Verschuldungs- und Spekulationsrausch bei Krypto & Tech) ca. -24 % (Jun 2022) ca. +14 % (Jan 2022) Mai – September 2022 Bärenmarkt-Falle & Gewinnmargen-Kollaps („Tiefpunkt noch lange nicht erreicht“) ca. -8 % (Okt 2022) ca. +21 % (Jul 2023) Januar 2023 Kurzer Tweet: „Sell.“ (Warnung vor Bullenfalle, Rezession & zweiter Inflationswelle) ca. -8 % (Mär 2023) ca. +24 % (Jan 2024) August 2023 Macro & Tech-Überbewertung (~1,6 Mrd. $ Nennwert in S&P 500- & Nasdaq-Puts) ca. -10 % (Okt 2023) ca. +26 % (Jul 2024) 2025 / August 2026 KI-Blase & Halbleiter-Skepsis (Puts auf Nvidia & Palantir; Warnung vor Crash im Stil von 1987) Laufend / Noch in Bewertung Laufend / Noch in Bewertung

In sieben Fällen blieb ein Crash aus und der Markt bewegte sich im üblichen Volatilitäts-Rahmen (weniger oder ungefähr 10 Prozent). In zwei Fällen gab es scharfe Korrekturen. Einmal im Frühjahr 2020 angesichts der Corona-Pandemie, und zwei Jahre später, als der Ukraine-Krieg begann. Insgesamt war die Schwungkraft des breit gefassten Aktienmarktes zur Oberseite mit Anstiegen von mehrmals 20 bis 25 Prozent und einmal um 72 Prozent deutlich stärker. Zwischenfazit: Wer Short handelt muss akzeptieren, dass er nur in etwa 20 bis 30 Prozent der Fälle überhaupt Geld verdient und nur in ein bis zwei von zehn Fällen klassischerweise einen großen Treffer landet. Das sehen wir auch hier wieder.

NVIDIA: Ein Mega-Trend in einer Top-Aktie

Zuletzt äußerte sich Burry kritisch zu KI- und Halbleiteraktien, wie NVIDIA und Palantir. Während Palantir ein junges Unternehmen mit einer hochvolatilen Aktie ist, stellt NVIDIA einen echten Koloss dar. Der Aktienkurs fräst sich den Weg durch sämtliche Verkaufsblöcke gen Norden, korrigiert nur selten und wenn, dann lediglich kurz. Ein Ausbruch über 236,54 US-Dollar würde weiteres Potenzial freisetzen, gerade weil sich einige Shorties auf die vermeintlich heiß gelaufenen Aktien eingeschossen haben. Wenn der Kurs dann weiter steigt, geraten diese Akteure in Schieflage und müssen ihre Verluste begrenzen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Wir halten aufgrund der enormen Margen und der gigantischen Marktmacht des Unternehmens dagegen und würden bei NVIDIA weiterhin die lange Seite präferieren. Ein passendes Produkt hierfür haben wir ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf NVIDIA

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 136,236 USD. Bei einem aktuellen Preis von 219 Dollar entspricht das einem Hebel von 2,61. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PJ1AKC.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 236,54 USD

Unterstützungen: 164 und 212 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf NVIDIA

Basiswert NVIDIA WKN PJ1AKC ISIN DE000PJ1AKC4 Basispreis 136,236 USD K.O.-Schwelle 136,236 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,61 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.