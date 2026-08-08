Wochenrückblick – DAX, EZB und Unternehmenszahlen im Fokus
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Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.
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Die Handelswoche verlief insgesamt uneinheitlich. Während die Aktienmärkte zum Wochenstart zwischen vorsichtigem Optimismus und Zurückhaltung schwankten, rückten in Deutschland neue Inflationssignale und eine etwas verbesserte Konjunkturstimmung in den Fokus. Auf Unternehmensseite standen vor allem die Quartalszahlen von Meta, Microsoft und Apple im Mittelpunkt.
Globaler Aktienmarkt – DAX®, S&P 500 & Dow Jones auf Rekordjagd
Der DAX® zeigte im bisherigen Wochenverlauf eine klar freundliche Tendenz und arbeitete sich spürbar nach oben. Der deutsche Leitindex startete am Montag bei 25.709 Punkten und legte in den darauffolgenden Handelstagen deutlich zu. Sein bisheriges Wochenhoch markierte der DAX® am Mittwoch bei 26.420 Punkten, womit die Aufwärtsbewegung im Wochenverlauf klar unterstrichen wurde. Am Freitagnachmittag kündigten sich jedoch ein weiteres Allzeithoch an. Zwar blieb die Stimmung angesichts der laufenden Berichtssaison zwischenzeitlich etwas vorsichtiger, insgesamt überwog jedoch die positive Marktbewegung. Zum Stand von Donnerstagabend sind an den US-Börsen auch neue Rekordmarken erreicht worden: Der S&P 500 markierte zwischenzeitlich ein Allzeithoch bei 7.793,68 Punkten, während der Dow Jones bis auf 54.744,33 Punkte stieg. Insgesamt zeigte sich damit auch in den USA ein robustes Marktumfeld.
Zentrale konjunkturelle Ereignisse
Aus Deutschland kamen in dieser Woche mehrere wichtige Konjunktursignale. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Juli auf rund 52,2 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit rund vier Jahren, was auf eine verbesserte Industriekonjunktur hindeutet. Zudem wuchs das deutsche Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um rund 0,2 Prozent und fiel damit etwas besser aus als erwartet. Auch die Industrieaufträge überraschten mit einem Plus von rund 3,1 Prozent im Juni positiv, wobei der Anstieg vor allem durch Großaufträge gestützt wurde. Gleichzeitig blieb die Inflationsentwicklung im Blick: Nach ersten Daten aus mehreren Bundesländern stieg die deutsche Teuerungsrate im Juli auf rund 2,8 Prozent. Insgesamt ergab sich damit ein gemischtes, aber für den Markt durchaus relevantes Bild zwischen stabilerer Konjunktur und anhaltendem Preisdruck.
Bedeutende Unternehmensnachrichten
Im Mittelpunkt der Unternehmensnachrichten standen in dieser Woche vor allem die Quartalszahlen von Palantir, AMD und Disney.
Palantir überzeugte mit einem sehr starken Zahlenwerk: Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um rund 93 Prozent auf ca. 1,94 Mrd. USD, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei rund 0,41 USD und damit über den Erwartungen. Zugleich hob das Unternehmen seinen Jahresausblick an und rechnet nun mit einem Umsatz von ca. 8,150 bis 8,158 Mrd. USD; für das laufende Quartal stellte Palantir Erlöse von rund 2,160 bis 2,164 Mrd. USD in Aussicht. Die Aktie reagierte darauf im Anschluss an die Zahlen nachbörslich mit einem Plus von rund 14 Prozent.
AMD legte ebenfalls robuste Ergebnisse vor: Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um rund 50 Prozent auf etwa 11,54 Mrd. USD, der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte rund 1,66 USD. Besonders stark entwickelte sich das Rechenzentrumsgeschäft, dessen Umsatz mit etwa 6,72 Mrd. USD mehr als verdoppelt wurde. Für das laufende Quartal stellte AMD zudem einen Umsatz von rund 13,0 Mrd. USD in Aussicht. Trotz der insgesamt starken Zahlen geriet die Aktie nach den Quartalszahlen unter Druck und fiel nachbörslich um rund 9 Prozent.
Disney berichtete ebenfalls solide Ergebnisse: Der Umsatz lag im jüngsten Quartal bei rund 25,2 Mrd. USD, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei etwa 2,06 USD. Das operative Segmentergebnis stieg auf etwa 5,6 Mrd. USD und damit um rund 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Positiv wirkten dabei vor allem die Themenparks sowie das Streaming-Geschäft. Die Aktie reagierte entsprechend freundlich und legte im Anschluss im frühen Handel um mehr als 10 Prozent zu.
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Quelle: HSBC
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