Clarity Act stockt: Das sind die Folgen für Bitcoin

Die erhoffte Abstimmung über den Clarity Act, das große US-Krypto-Gesetz, vor der Sommerpause ist ausgefallen. Damit ist einer der wichtigsten potenziellen Katalysatoren für den Krypto-Markt zunächst vertagt. Abgeschrieben ist das Gesetz deshalb aber noch nicht. Im Gegenteil: Senats-Mehrheitsführer John Thune hat am Samstag den nächsten formalen Schritt ("Cloture") eingeleitet. Damit wird der Clarity Act für eine erste Verfahrensabstimmung vorbereitet, sobald der Senat im September aus seiner Sommerpause zurückkehrt.

Kleines Zeitfenster vor den Midterms bleibt offen

Das klingt zunächst nach einer Formalität, ist aber durchaus relevant. Cloture ist das Verfahren, mit dem der Senat eine Debatte begrenzen und damit den Weg zur eigentlichen Behandlung eines Gesetzes freimachen kann. Thune hat die parlamentarische Maschine zumindest angeschoben und hält die Möglichkeit einer Verabschiedung des Gesetzes vor den Zwischenwahlen am 3. November am Leben.

Für den Krypto-Sektor ist das ein wichtiges Signal. Ohne diesen Schritt wäre die Gefahr groß gewesen, dass der Clarity Act im überfüllten Herbstkalender des Senats schlicht nach hinten durchgereicht wird. Durch die jetzige Einreichung kann eine erste Verfahrensabstimmung theoretisch bereits sehr früh nach der Rückkehr des Senats stattfinden. Danach bleiben nur wenige Wochen regulärer Sitzungszeit, bevor ab Anfang Oktober erneut eine lange Unterbrechung beginnt.

Das eigentliche Problem sind die 60 Stimmen

Denn ein Platz auf der Tagesordnung allein hilft dem Clarity Act wenig. Entscheidend ist, ob Thune überhaupt genügend Senatoren hinter das Gesetz bekommt.

Für den Cloture-Prozess werden 60 Stimmen benötigt. Diese Schwelle ist im US-Senat entscheidend, weil sie verhindert, dass eine einfache Mehrheit allein ein umstrittenes Gesetz durch das Verfahren drücken kann.

Die Republikaner können das Gesetz nicht allein verabschieden und sind auf demokratische Unterstützung angewiesen. Noch problematischer ist, dass inzwischen selbst innerhalb der republikanischen Fraktion nicht jede Stimme als sicher gilt. Das Branchenportal Coindesk berichtet aktuell davon, dass wahrscheinlich mindestens zehn demokratische Senatoren benötigt werden könnten, um die 60-Stimmen-Schwelle zu überwinden.

Zwei Hürden auf dem Weg zur Koalition

Die entscheidende Aufgabe der kommenden Wochen für die Republikaner lautet deshalb nicht mehr, einen Abstimmungstermin zu finden. Thune muss eine politische Koalition bauen. Und dort liegen weiterhin die beiden großen Baustellen.

Die erste betrifft Stablecoin-Yields beziehungsweise Rewards. Banken wollen verhindern, dass Krypto-Plattformen ihren Kunden Renditen auf Stablecoins anbieten können, die mit klassischen Bankeinlagen konkurrieren. Teile der Kryptoindustrie sehen darin wiederum den Versuch, Banken regulatorisch vor neuer Konkurrenz zu schützen.

Die zweite Baustelle sind die Ethikregeln. Demokraten fordern stärkere Grenzen dafür, in welchem Umfang hochrangige Regierungsvertreter finanziell von Kryptoprojekten profitieren dürfen. Aufgrund der umfangreichen Kryptoaktivitäten von Donald Trump und seinem Umfeld ist das ein politisch hochsensibles Thema. Zusätzlich bleiben Fragen rund um Geldwäsche offen.

Kritisch könnte sein, dass sich der Konflikt mittlerweile teilweise innerhalb der republikanischen Partei abspielt. Vor allem die Bankenlobby hat bei einigen republikanischen Senatoren offenbar erheblichen Einfluss gewonnen. Das erschwert die Rechnung zusätzlich: Je mehr republikanische Stimmen wackeln, desto mehr Demokraten müssen auf der anderen Seite überzeugt werden.

Wie wahrscheinlich ist eine Verabschiedung noch?

Der Clarity Act hat weiterhin einen realistischen parlamentarischen Weg. Aber der Weg ist schmal geworden. Im September konkurriert das Gesetz mit Haushaltsfragen, Nominierungen und zahlreichen anderen politischen Prioritäten. Danach rücken die Zwischenwahlen näher.

Hinzu kommt: Selbst 60 Stimmen im Senat würden noch nicht automatisch bedeuten, dass das Gesetz unterschriftsreif auf Trumps Schreibtisch liegt. Weicht die Senatsfassung von der bereits verabschiedeten Version des Repräsentantenhauses ab, müssen beide Fassungen zunächst miteinander in Einklang gebracht werden.

Der Markt hat diese Verschlechterung der politischen Ausgangslage bereits deutlich registriert. Prognosemärkte wie Kalshi oder Polymarket haben die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung 2026 zuletzt massiv heruntergestuft, auf teils unter 20 Prozent. Solche Märkte sind selbstverständlich keine verlässliche Prognosemaschine, zeigen aber sehr deutlich, wie stark die Erwartungen gegenüber dem Frühjahr eingebrochen sind.

Das Chance/Risiko-Verhältnis hat sich für Bitcoin verschoben

Noch vor einigen Monaten hätte ein Scheitern des Clarity Act vermutlich erhebliches Enttäuschungs-Potenzial besessen. Mittlerweile ist ein großer Teil dieser Enttäuschung wahrscheinlich bereits eingepreist. Umgekehrt wird die Situation dadurch asymmetrisch interessant.

Sollten Thune und die Verhandlungsführer während der Sommerpause überraschend doch eine 60-Stimmen-Koalition organisieren, wäre das ein Ergebnis, das der Markt derzeit offenbar nur noch begrenzt erwartet. Eine erfolgreiche Verfahrensabstimmung im September könnte deshalb eine deutlich stärkere positive Reaktion auslösen als ein Scheitern auf der Unterseite. Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass eine Verabschiedung Bitcoin über Nacht in einen neuen Bullenmarkt katapultieren würde.

Die wesentlich wichtigere Wirkung des Clarity Act wäre struktureller Natur. Klare gesetzliche Regeln zur Einordnung digitaler Assets und zur Zuständigkeit von Ausichtsbehörden würden institutionellen Investoren, Banken, Brokern und anderen Finanzunternehmen wesentlich mehr Planungssicherheit geben. Genau diese Rechtssicherheit ist langfristig entscheidend, wenn deutlich größere Kapitalmengen in den Sektor fließen sollen.

Wie geht es weiter?

Für den Krypto-Sektor bleibt der Clarity Act der wichtigste regulatorische Katalysator der kommenden Jahre. Eine Verabschiedung könnte kurzfristig einen deutlichen positiven Impuls auslösen – gerade weil die Erwartungen inzwischen so niedrig sind. Für den nächsten großen Bitcoin-Bullenmarkt wäre aber weniger die erste Kursreaktion entscheidend als das, was anschließend passiert.

Der Clarity Act könnte eine regulatorische Grundlage schaffen, auf der institutionelle Adoption über Jahre weiter wachsen kann. Es würde der Wall Street die Türe in den Markt der Blockchain und Tokenisierung weit und endgültig öffnen – mit einem entsprechend großen Potenzial einer Kapitalrotation in diesen digitalen Markt.

Gleichzeitig sollte man den Fehler vermeiden, die Zukunft des US-Krypto-Marktes vollständig an dieses eine Gesetz zu hängen. Die Regulierung entwickelt sich auch unabhängig vom Kongress weiter. Die Börsenaufsicht SEC und die Rohstoff-Aufsicht CFTC können innerhalb ihrer bestehenden Kompetenzen Regeln konkretisieren, Verfahren anpassen und regulatorische Klarheit schaffen.

Der Clarity Act würde diesen Prozess allerdings auf eine wesentlich solidere gesetzliche Grundlage stellen, der auch von einer Folgeregierung nicht mehr so einfach ausgehebelt werden könnte. Die Gretchen-Frage für September ist, ob John Thune aus politischem Willen tatsächlich 60 Stimmen machen kann.

Denke langfristig!

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