Chartzeit Marktbericht 09.08.2026

Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht

onvista · Uhr

Die Aktienmärkte erleben eine sehr starke Woche – angetrieben von Unternehmenszahlen, sinkenden Ölpreisen und dem US-Arbeitsmarkt. Nur eine Kennzahl trübt das positive Bild etwas.

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Quelle: Marco Ritzki/Shutterstock.com
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Diese Woche hat mir einmal mehr vor Augen geführt, wie schnell sich die Erzählung an der Börse drehen kann. Vor vierzehn Tagen war die Angst vor einer weiteren Zinserhöhung noch das beherrschende Thema, der Ölpreis heizte die Inflationsdebatte an und die Technologiewerte lagen unter Dauerbeschuss.

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