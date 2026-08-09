Jungstars schießen Dortmund zum Testspielsieg bei Arsenal

LONDON (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat sein Testspiel beim englischen Meister und Champions-League-Finalisten FC Arsenal in London mit 3:2 (2:0) gewonnen. Für den BVB trafen die beiden erst 18 Jahre alten Samuele Inacio (7. Minute) und Konstantinos Karetsas (29.) sowie der 19-jährige Joane Gadou (58.). Sowohl Gadou als auch Karetsas sind zwei von bislang vier Neuzugängen, die in diesem Sommer zur Mannschaft von Trainer Niko Kovac gestoßen sind.

Trotz eines Chancenplus der Gastgeber und einiger Lücken in der Dortmunder Defensive ging der BVB mit einer Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzten die "Gunners" um Nationalspieler Kai Havertz durch Ethan Nwaneri (54.) und einen verwandelten Foulelfmeter von Viktor Gyökeres (69.) zweimal und drückten mit zahlreichen Nachwuchstalenten noch auf den Ausgleich. Doch Schwarz-Gelb hielt die knappe Führung bis zum Schlusspfiff.

Noch ein Härtetest steht für den BVB aus

Der BVB war nach der Rückkehr von seiner einwöchigen Japan-Reise vor einer Woche nicht mit allen Profis auf die Insel gereist. Neben den sich in der Reha befindenden Emre Can, Nico Schlotterbeck und Mussa Kaba waren auch Gregor Kobel und Julian Ryerson nach ihrer Urlaubs-Rückkehr nicht mit dabei. Auch Waldemar Anton (Trainingssteuerung) und Diant Ramaj (individuelles Training) verzichteten auf die Reise nach England.

Bevor es in zwei Wochen (22. August) im Franz-Beckenbauer-Supercup im ersten Pflichtspiel der Saison gegen den FC Bayern München ernst wird, steht für die Dortmunder am kommenden Samstag noch ein letzter Härtetest an. Nach den Testspielen gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:1), Fortuna Düsseldorf (1:2), Cerezo Osaka (0:1) und FC Tokyo (1:0) hat der BVB im Rahmen der Saisoneröffnung im eigenen Stadion die AS Rom zu Gast./jgl/DP/he