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Krise bei Porsche: Was dennoch Hoffnung macht

The Market · Uhr

Die Premiummarke steckt in einer tiefen Krise, die Aktie flog vor knapp einem Jahr aus dem Dax. Bei aller Tristesse gibt es aber durchaus auch Aspekte, die positiv für Porsche sind.

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Quelle: Jarlat Maletych/Shutterstock.com
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Dies ist ein Artikel aus dem digitalen Finanzmagazin «The Market NZZ».

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