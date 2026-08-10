Diagnostikspezialist

Qiagen-Aktien steigen auf Fünfmonatshoch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: rafapress / Shutterstock.com
onvista bei Google bevorzugen

Die Aktien von Qiagen haben am Montagnachmittag mit der Öffnung der New Yorker Börsen auch in Frankfurt nochmals Schub bekommen. Im Dax erreichten sie den höchsten Stand seit fünf Monaten und gewannen zuletzt an der Index-Spitze vier Prozent.

Seit ihrem im Mai markierten tiefsten Kurs seit Herbst 2019 holen sie wieder auf. Die Papiere des Diagnostikspezialisten stehen mit einer Notierung sowohl in Frankfurt als auch in New York bei den Investoren beiderseits des Atlantiks im Blick.

Analyst Jan Koch von der Deutschen Bank schrieb in einem Kommentar am Montag zu den jüngsten Quartalszahlen von Qiagen, dass diese eine operative Verbesserung zeigten. Die unter den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende dritte Quartal sei eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts, betonte er.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Qiagen
Elmos
Melexis

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street wird zur neuen Woche etwas schwächer erwartetheute, 12:54 Uhr · dpa-AFX
Wall Street wird zur neuen Woche etwas schwächer erwartet
Infineon, Aixtron und Co.
Chipwerte mit erneutem Erholungsschub07. Aug. · dpa-AFX
Chipwerte mit erneutem Erholungsschub
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026
Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsichtgestern, 18:00 Uhr · onvista
Sportwagen-Hersteller
Krise bei Porsche: Was dennoch Hoffnung machtgestern, 11:30 Uhr · The Market
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?07. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen