ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Aumovio auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 54 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aumovio von 38 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das zweite Quartal sei ein reinigendes Gewitter gewesen, schrieb Harry Martin am Freitagabend. Bei den Einsparungen liege der Autozulieferer nach den ersten sechs Monaten Eigenständigkeit über Plan. Im kommenden Jahr dürfte man selbst ohne Umsatzwachstum beim operativen Ergebnis die Markterwartungen übertreffen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 18:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 04:00 / UTC
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