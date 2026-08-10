ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Gea auf 74 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach dem detaillierten Quartalsbericht von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne verwies in seiner am Montag vorliegenden Studie vor allem auf die "sehr positiv verlaufene Telefonkonferenz" des Anlagenbauers zum zweiten Quartal. Vor allem lobte er die starke Projektpipeline, die Margenentwicklung, den fehlenden Restrukturierungsbedarf sowie den starken freien Barmittelzufluss mit Zielrichtung 500 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2026./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:08 / EDT

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