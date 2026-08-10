Anleger trotz Iran-Sorgen vorsichtig optimistisch

Frankfurt, 10. Aug (Reuters) - ⁠Trotz der Unsicherheit über die Lage im Nahen Osten zeigen sich die Dax-Anleger zum Wochenstart zuversichtlich. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Montag gegen Mittag jeweils knapp ein halbes Prozent höher bei 26.422 und 6551 Punkten. Nachlassende Zinsängste nach schwächeren US-Jobdaten hätten den Anstieg des Dax über 26.000 Punkte gefestigt, sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst bei der Consorsbank. Die Futures für die wichtigsten ‌US-Indizes lagen ebenfalls leicht im Plus.

Der Iran hat für die Öffnung der blockierten Straße von Hormus weitere Zugeständnisse der USA gefordert. Ein Abkommen mit dem Oman über neue Schifffahrtsrouten durch die für Öltransporte wichtige Meerenge stehe zwar kurz ⁠vor dem Abschluss, sagte ⁠der iranische Außenminister Abbas Araghtschi der Nachrichtenagentur Mehr zufolge. Dies regele aber nur die technischen Details für den Fall einer Öffnung. Direkte Gespräche mit den USA gebe es nicht, Botschaften würden über Vermittler ausgetauscht. "Die Börsen reagieren darauf erstaunlich gelassen", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Immerhin war die Hoffnung auf die Öffnung der Straße von Hormus die Basis der jüngsten Rally."

GEWINNE AM ÖLMARKT HALTEN SICH IN GRENZEN

Auch die Gewinne am Ölmarkt hielten sich in Grenzen. Die Nordsee-Rohölsorte Brent ‌und US-Leichtöl WTI verteuerten sich um jeweils gut ein Prozent auf 84,89 ‌und 79,39 Dollar je Fass (159 Liter). "Die Investoren haben den Glauben an einen belastbaren Friedensvertrag trotz langer Wartezeit offensichtlich noch nicht aufgegeben", sagte Timo Emden, Chefanalyst beim Broker CapTrader. Der Experte mahnte jedoch zur Vorsicht: Die vergangenen Entspannungssignale im Iran-Krieg sollten demnach nicht darüber hinwegtäuschen, ⁠dass die Gemengelage im Nahen Osten fragil bleibt und der Zickzackkurs der Märkte jederzeit in die nächste Runde gehen könnte.

Für steigende ‌Aktienkurse sorgten auch die jüngsten Wirtschaftszahlen. Börsenprofis blicken wieder optimistischer ⁠auf die Konjunktur in der Euro-Zone. Das Sentix-Stimmungsbarometer stieg um 4,0 Punkte auf plus 0,9 Zähler und damit zum vierten Mal in Folge. Dies ist der höchste Stand seit Februar. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf minus 0,5 Punkte gerechnet. Die Stimmung habe sich durch zuletzt überraschend ‌robuste Wirtschaftsdaten im Euroraum aufgehellt, erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. Steigende Investitionen, ⁠staatliche Ausgaben und zunehmende wirtschaftspolitische Impulse wirkten ebenfalls stabilisierend.

INFINEON ⁠IM AUFWIND - STABILUS BRICHT EIN

Bei den Einzelwerten griffen Anleger nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs bei Infineon zu, was den Titeln zu einem Plus von rund 3,5 Prozent verhalf. Im MDax stiegen die Papiere von Aumovio um zwei Prozent, nachdem die Experten von Bernstein sie auf "Outperform" von "Market Perform" hochgestuft hatten.

Bei den Kleinwerten rutschten die Aktien von Stabilus nach einem überraschenden Rücktritt des Finanzchefs Andreas Jaeger um mehr als acht Prozent ab. Der Industrie- und Autozulieferer muss sich erneut einen Finanzchef suchen. Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vorstandsvertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, teilte das Koblenzer Unternehmen am Freitagabend mit. Stabilus hatte erst vor gut einem Jahr mitgeteilt, dass Jaeger den Posten des Finanzvorstands zum 1. ⁠November 2025 übernehmen werde. Der Schweizer folgte auf Stefan Bauerreis, der Stabilus im Februar 2025 auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)