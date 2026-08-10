Anschlagsversuch in Leipzig - Dobrindt baut Drohnenabwehr aus

Berlin, 10. ⁠Aug (Reuters) - Als Reaktion auf den mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle will Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) die Drohnenabwehr der Bundespolizei deutlich ausbauen. Eine Ministeriumssprecherin teilte am Montag mit, die Zahl der Spezialkräfte solle auf 300 aufgestockt und die Zahl der Standorte von vier auf acht verdoppelt ‌werden. Bei dem Anschlagsversuch flog die Drohne einem Medienbericht zufolge gezielt gegen ein ukrainisches Frachtflugzeug und prallte auf dessen Tragfläche. Die Bundesanwaltschaft lehnte eine Stellungnahme dazu ebenso ab wie ⁠zu einem "Bild"-Bericht, ⁠wonach eine DNA-Spur zu dem Brandanschlag auf das DHL-Logistikzentrum in Leipzig vom 20. Juli 2024 führe.

Ziel des Ausbaus der Drohnenabwehr sei es, bei Bedarf schnell und flexibel in ganz Deutschland vor Ort zu sein, sagte eine Ministeriumssprecherin. Der Minister werde dazu noch im Laufe des Tages eine Weisung erteilen. Die Drohnenabwehreinheit befinde sich noch im Aufbau. Wie viele Bundespolizisten ‌ihr aktuell angehören, konnte die Sprecherin nicht sagen.

"ZEIT": ÜBERWACHUNGSVIDEOS ‌ZEIGEN DROHNEN-AUFPRALL

Die bei dem Vorfall am Dienstagabend vergangener Woche entdeckte Drohne flog einem Medienbericht zufolge gezielt gegen ein ukrainisches Frachtflugzeug und prallte auf dessen Tragfläche. Das berichtete die Wochenzeitung "Die Zeit" unter Berufung ⁠auf Aufnahmen von Überwachungskameras. Der mit dem Sprengstoff Semtex bestückte Flugkörper sei jedoch nicht explodiert, ‌sondern abgeprallt und zu Boden gefallen. Dem Bericht ⁠nach wurde die Drohne erst rund vier Stunden nach dem Vorfall von einem Busfahrer am Boden entdeckt.

Einem "Bild"-Bericht zufolge konnten Ermittler eine DNA-Spur sichern, die zu einem Treffer in der europäischen DNA-Datenbank geführt habe. Nach "Bild"-Informationen stimme die gesicherte Spur mit der ‌vom Brandanschlag am 20. Juli 2024 am ⁠DHL-Logistikzentrum in Leipzig überein. Die Spur könne ⁠aber noch keiner konkreten Person zugeordnet werden. In Ermittlerkreisen war dafür keine Bestätigung zu erhalten.

Die Bundesanwaltschaft lehnte jede Stellungnahme unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen ab. Der Generalbundesanwalt führt die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

Im Jahr 2024 waren in mehreren europäischen Ländern Brandsätze in Paketen aufgetaucht, unter anderem am DHL-Logistikzentrum in Leipzig. Litauens Generalstaatsanwaltschaft erhob im März 2026 Anklage gegen fünf Personen wegen Terrorismus. Damals erklärten die Behörden, die Taten seien von russischen Staatsbürgern mit ⁠Verbindungen zum russischen Militärgeheimdienst GRU organisiert und überwacht worden.

(Bericht von Holger HansenRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)