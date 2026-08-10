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APA ots news: 20 Nationen vereint: 500 Kinder erleben Österreich und begeistern Senior:innen

Wiener Städtische Versicherungsverein lud Kinder aus Zentral-,  
Ost- und Südeuropa zu den VIG Kids Camps nach Wien, Kärnten, 
Salzburg und in die Steiermark ein. 

Wien (APA-ots) - Neben Sightseeing und abwechslungsreichen Aktivitäten  
stand für die 
rund 500 Kinder aus 20 Ländern in den vergangenen 14 Tagen vor allem 
eines im Mittelpunkt: das Miteinander über Länder-, Kulturgrenzen und 
Generationen hinweg. "Das VIG Kids Camp ist viel mehr als ein 
Ferienprogramm. Es bringt junge Menschen aus unterschiedlichsten 
Ländern zusammen, schafft Freundschaften über Kulturen hinweg und 
vermittelt wichtige Werte wie Respekt, Toleranz und gegenseitiges 
Verständnis. Besonders bereichernd sind die Besuche in Einrichtungen 
für Senior:innen, die zeigen, wie sinnstiftend der Dialog zwischen 
den Generationen sein kann. Im VIG Kids Camp entstehen Erinnerungen 
und Freundschaften, die oft weit über diese zwei Wochen 
hinausreichen" , sagt Mag. Robert Lasshofer , Vorstandsvorsitzender 
des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna 
Insurance Group (VIG). "Mit dem VIG Kids Camp schaffen wir einen Ort, 
an dem Kinder die Vielfalt unserer Gruppe persönlich erleben können. 
So wird ihnen nicht nur ein unterhaltsames, sondern gleichzeitig auch 
wertstiftendes Programm in einem internationalen Rahmen geboten" , 
erklärt Hartwig Löger , CEO der Vienna Insurance Group, der führenden 
Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa. 

Zwtl.: Dialog der Generationen 

Die diesjährigen VIG Kids Camps fanden auf Einladung des Wiener 
Städtischen Versicherungsvereins in Wien-Strebersdorf, Radstadt ( 
Salzburg), Bleiburg (Kärnten) und Leibnitz (Steiermark) statt. Neben 
Wanderungen, Ausflügen zu Bergen, Gletschern, Seen sowie Salz- und 
Tropfsteinhöhlen standen auch Sightseeing-Touren in Wien, Salzburg 
und Klagenfurt auf dem Programm. Zu den Höhepunkten zählten die 
Besuche in Einrichtungen für Senior:innen. Mit traditionellen und 
modernen Tänzen, Gesang sowie kreativen und akrobatischen 
Darbietungen sorgten die Kinder für große Begeisterung bei der 
älteren Generation. 

Zwtl.: "We are family" 

Die Teilnahme am VIG Kids Camp erfolgte über einen 
internationalen Fotowettbewerb unter dem Motto "We are family". 
Kinder von Mitarbeiter:innen der Vienna Insurance Group und ihrer 
Gruppengesellschaften im Alter zwischen 9 und 13 Jahren waren 
eingeladen, ihre persönlichen Vorstellungen von Familie kreativ 
festzuhalten. Die überzeugendsten Einsendungen wurden mit einer 
Einladung ins VIG Kids Camp ausgezeichnet. Bereits zum 14. Mal bringt 
der Wiener Städtische Versicherungsverein mit dem VIG Kids Camp 
Kinder von Mitarbeiter:innen der internationalen Gesellschaften der 
VIG in Österreich zusammen. 

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der 
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der 
Holdinggesellschaft der international tätigen VIG- 
Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein 
unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen 
Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden 
Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG 
-Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und 
Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen 
unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche 
und kulturelle Entfaltung schaffen. 

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende 
Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE). 
Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 
Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und 
hoher Kund:innennähe. Die rund 30.000 Mitarbeiter:innen der VIG 
kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 33 Millionen 
Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit 
2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die 
VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit positivem Ausblick der 
international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die 
VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in 
Zentral- und Osteuropa. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Wiener Städtische Versicherungsverein 
   Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
   Schottenring 30, 1010 Wien 
   Romy Schrammel 
   Telefon: +43 (0)50 390 - 21224 
   E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at 
   Website: https://www.wst-versicherungsverein.at 
    
   VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
   Schottenring 30, 1010 Wien 
   Karin Kafesie 
   Tel.: +43 (0)50 390-21211 
   E-Mail: karin.kafesie@vig.com 

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