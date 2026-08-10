APA ots news: 20 Nationen vereint: 500 Kinder erleben Österreich und begeistern Senior:innen

Wiener Städtische Versicherungsverein lud Kinder aus Zentral-, Ost- und Südeuropa zu den VIG Kids Camps nach Wien, Kärnten, Salzburg und in die Steiermark ein. Wien (APA-ots) - Neben Sightseeing und abwechslungsreichen Aktivitäten stand für die rund 500 Kinder aus 20 Ländern in den vergangenen 14 Tagen vor allem eines im Mittelpunkt: das Miteinander über Länder-, Kulturgrenzen und Generationen hinweg. "Das VIG Kids Camp ist viel mehr als ein Ferienprogramm. Es bringt junge Menschen aus unterschiedlichsten Ländern zusammen, schafft Freundschaften über Kulturen hinweg und vermittelt wichtige Werte wie Respekt, Toleranz und gegenseitiges Verständnis. Besonders bereichernd sind die Besuche in Einrichtungen für Senior:innen, die zeigen, wie sinnstiftend der Dialog zwischen den Generationen sein kann. Im VIG Kids Camp entstehen Erinnerungen und Freundschaften, die oft weit über diese zwei Wochen hinausreichen" , sagt Mag. Robert Lasshofer , Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG). "Mit dem VIG Kids Camp schaffen wir einen Ort, an dem Kinder die Vielfalt unserer Gruppe persönlich erleben können. So wird ihnen nicht nur ein unterhaltsames, sondern gleichzeitig auch wertstiftendes Programm in einem internationalen Rahmen geboten" , erklärt Hartwig Löger , CEO der Vienna Insurance Group, der führenden Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa. Zwtl.: Dialog der Generationen Die diesjährigen VIG Kids Camps fanden auf Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins in Wien-Strebersdorf, Radstadt ( Salzburg), Bleiburg (Kärnten) und Leibnitz (Steiermark) statt. Neben Wanderungen, Ausflügen zu Bergen, Gletschern, Seen sowie Salz- und Tropfsteinhöhlen standen auch Sightseeing-Touren in Wien, Salzburg und Klagenfurt auf dem Programm. Zu den Höhepunkten zählten die Besuche in Einrichtungen für Senior:innen. Mit traditionellen und modernen Tänzen, Gesang sowie kreativen und akrobatischen Darbietungen sorgten die Kinder für große Begeisterung bei der älteren Generation. Zwtl.: "We are family" Die Teilnahme am VIG Kids Camp erfolgte über einen internationalen Fotowettbewerb unter dem Motto "We are family". Kinder von Mitarbeiter:innen der Vienna Insurance Group und ihrer Gruppengesellschaften im Alter zwischen 9 und 13 Jahren waren eingeladen, ihre persönlichen Vorstellungen von Familie kreativ festzuhalten. Die überzeugendsten Einsendungen wurden mit einer Einladung ins VIG Kids Camp ausgezeichnet. Bereits zum 14. Mal bringt der Wiener Städtische Versicherungsverein mit dem VIG Kids Camp Kinder von Mitarbeiter:innen der internationalen Gesellschaften der VIG in Österreich zusammen. Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der Holdinggesellschaft der international tätigen VIG- Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG -Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche und kulturelle Entfaltung schaffen. Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und hoher Kund:innennähe. Die rund 30.000 Mitarbeiter:innen der VIG kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 33 Millionen Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit 2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit positivem Ausblick der international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in Zentral- und Osteuropa. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Wiener Städtische Versicherungsverein Presse und Öffentlichkeitsarbeit Schottenring 30, 1010 Wien Romy Schrammel Telefon: +43 (0)50 390 - 21224 E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at Website: https://www.wst-versicherungsverein.at VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30, 1010 Wien Karin Kafesie Tel.: +43 (0)50 390-21211 E-Mail: karin.kafesie@vig.com *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0035 2026-08-10/10:42