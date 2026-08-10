Behörden: Mindestens zwölf Tote bei Drohnenangriff auf russische Stadt

Moskau, 10. ⁠Aug (Reuters) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Nischnekamsk sind den dortigen Behörden zufolge mindestens zwölf Menschen getötet und 39 weitere verletzt worden. Wie ‌Bürgermeister Radmir Beljajew am Montag mitteilte, wurde eine offizielle Trauerzeit ausgerufen. Der Angriff habe Industrieanlagen und ⁠zivilen ⁠Einrichtungen gegolten. Nischnekamsk liegt in der Region Tatarstan rund 1000 Kilometer östlich von Moskau. Laut mehreren russischen Medien wurde eine in der Stadt angesiedelte Ölraffinerie getroffen. Auf in sozialen Netzwerken verbreiteten Videos ‌war aufsteigender Rauch über einer ‌Anlage zu sehen, bei der es sich offenbar um die Raffinerie handelte. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die ⁠Aufnahmen zunächst jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Die Taneco-Raffinerie des Unternehmens ‌Tatneft war bereits Anfang ⁠Juni von der Ukraine angegriffen worden. Sie gehört zu den modernsten Raffinerien in Russland. Im Jahr 2024 verarbeitete sie 17 Millionen Tonnen ‌Rohöl und produzierte 2,7 ⁠Millionen Tonnen Benzin sowie 8,5 ⁠Millionen Tonnen Diesel. Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien verstärkt. Dies führte in vielen Teilen Russlands zu Treibstoffengpässen. Den russischen Behörden zufolge sind diese Probleme inzwischen jedoch größtenteils behoben.

(Bericht von Reuters, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)