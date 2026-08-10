Bericht: Tabakkonzern Imperial Brands plant Tausende Stellenstreichungen

10. Aug (Reuters) - ⁠Der britische Tabakkonzern Imperial Brands plant einem Medienbericht zufolge den Abbau von tausenden Arbeitsplätzen in Schlüsselmärkten wie den USA und Europa. Ziel sei es, die Kosten ‌zu senken, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Insider. Imperial Brands bestätigte auf Anfrage ⁠Umstrukturierungen, ⁠nannte jedoch keine genauen Zahlen zum Stellenabbau. Die Aktien des Herstellers von Winston-Zigaretten gaben an der Londoner Börse um 5,3 Prozent auf 2643 Pence nach.

Imperial Brands beschäftigte Ende 2025 weltweit rund 25.800 Mitarbeiter. ‌Die gesamte Branche leidet unter dem ‌anhaltenden Rückgang beim Verkauf klassischer Zigaretten und strengeren regulatorischen Vorgaben. Zudem hatte der Konzern im Mai vor steigenden ⁠Kosten infolge des Krieges im Iran gewarnt.

Dem Bericht zufolge ‌betrifft die erste Entlassungswelle die ⁠Bereiche Personal, Finanzen sowie Beschaffung und Lieferkette bei der Tochtergesellschaft ITG Brands, die das Geschäft in den USA, der Dominikanischen Republik und Puerto ‌Rico abdeckt. In einer ⁠zweiten Phase würden die ⁠Rechts- und Marketingabteilungen folgen, berichtete Bloomberg. Die betroffenen Mitarbeiter sollten im April informiert werden, bevor der Abbau Mitte des Jahres beginne. Wegen der geplanten Stellenstreichungen in Europa stehe der Konzern bereits in Kontakt mit den zuständigen EU-Behörden.

(Bericht von Yamini Kalia und Rishab Shaju, geschrieben von Sabine WollrabRedigiert von Scot ⁠W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)