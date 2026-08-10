Berkshire Hathaway: Beständiges Wachstum im Schatten eines immensen Cash-Berges

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Der operative Gewinn und der Nettogewinn des Konglomerats stiegen im 2. Quartal an. Aktienrückkäufe im Wert von 4,5 Mrd. USD verdeutlichen das Vertrauen des Managements in die eigene Bewertung. Ein wachsender Cash-Bestand signalisiert Vorsicht in einem hoch bewerteten Marktumfeld.
Das Fundament eines krisenresistenten Geschäftsmodells
Berkshire Hathaway agiert als weit verzweigter Mischkonzern, dessen Stabilität auf einer Diversifikation in Bereichen wie Versicherungen, Energie, Eisenbahn und Einzelhandel beruht. Aus Sicht des Konglomerats fungiert das Versicherungsgeschäft als zentraler Wachstumstreiber, da der sogenannte „Float“, also die noch nicht ausgezahlten Versicherungsprämien, zinsbringend investiert werden kann. Bis Ende Juni 2026 stieg dieser Float auf rund 177,5 Mrd. USD an, was einem Zuwachs von etwa 1,1 Mrd. USD seit dem Jahresende 2025 entspricht. Dieser Kapitalfluss erlaubt es dem Management, auf Marktopportunitäten zu reagieren und langfristige Investitionen zu tätigen. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von einer Aufstellung in konjunkturunabhängigen Sektoren, die kontinuierliche Cashflows generieren.
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