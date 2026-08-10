Berkshire Hathaway: Beständiges Wachstum im Schatten eines immensen Cash-Berges

Der operative Gewinn und der Nettogewinn des Konglomerats stiegen im 2. Quartal an. Aktienrückkäufe im Wert von 4,5 Mrd. USD verdeutlichen das Vertrauen des Managements in die eigene Bewertung. Ein wachsender Cash-Bestand signalisiert Vorsicht in einem hoch bewerteten Marktumfeld.

Das Fundament eines krisenresistenten Geschäftsmodells Berkshire Hathaway agiert als weit verzweigter Mischkonzern, dessen Stabilität auf einer Diversifikation in Bereichen wie Versicherungen, Energie, Eisenbahn und Einzelhandel beruht. Aus Sicht des Konglomerats fungiert das Versicherungsgeschäft als zentraler Wachstumstreiber, da der sogenannte „Float“, also die noch nicht ausgezahlten Versicherungsprämien, zinsbringend investiert werden kann. Bis Ende Juni 2026 stieg dieser Float auf rund 177,5 Mrd. USD an, was einem Zuwachs von etwa 1,1 Mrd. USD seit dem Jahresende 2025 entspricht. Dieser Kapitalfluss erlaubt es dem Management, auf Marktopportunitäten zu reagieren und langfristige Investitionen zu tätigen. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von einer Aufstellung in konjunkturunabhängigen Sektoren, die kontinuierliche Cashflows generieren.



Endlos Turbo Long 338,0349 open end: Basiswert Berkshire Hathaway Inc. B DJ6CX5 Quelle: DZ BANK: Geld 10.08. 15:11:18, Brief 10.08. 15:11:18 16,16 EUR 16,20 EUR 2,02% Basiswertkurs: 521,80 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 08.08. Basispreis 338,0349 USD Knock-Out-Barriere 338,0349 USD Hebel 2,80x Abstand zum Basispreis in % 35,22% Abstand zum Knock-Out in % 35,22% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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