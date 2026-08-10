"Bild": DNA-Spur bei Drohne auf Flughafen Leipzig gefunden

Berlin, ⁠10. Aug (Reuters) - Bei den Ermittlungen zum mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle gibt es einem Medienbericht zufolge eine neue Spur. Ermittler ‌hätten eine DNA-Spur sichern können, die mit einem Brandanschlag auf das DHL-Logistikzentrum in Leipzig vom ⁠20. Juli ⁠2024 übereinstimme, berichtete "Bild" am Montag. Demnach könne die Spur aber noch keiner konkreten Person zugeordnet werden.

Im Jahr 2024 detonierten in Deutschland, Großbritannien und Polen Pakete, die von den ‌Logistikdiensten DHL und DPD befördert ‌wurden. Die litauische Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei hatten erklärt, die Taten seien von russischen Staatsbürgern mit Verbindungen ⁠zum russischen Militärgeheimdienst organisiert und überwacht worden. Im ‌März 2026 erhob Litauens ⁠Generalstaatsanwaltschaft Anklage gegen fünf Personen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Staatsbürger Russlands, der Ukraine und Litauens, denen Terrorismus ‌vorgeworfen wird.

Am Dienstagabend ⁠vergangener Woche war eine ⁠mit Sprengstoff versehene Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle nahe einer Frachtmaschine vom Typ Antonow aufgefunden worden. Der Sprengsatz explodierte nicht. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr übernommen.

(Bericht von ⁠Holger Hansen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)