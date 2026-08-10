Chips für Apple, Halbleiter-Druck und Ölmarkt im Fokus

Apple: Kauft der Konzern DRAMs bald in China?

Der Speicherchip-Markt steht vor neuen Herausforderungen. Wir schauen darauf, warum Apple bei der Beschaffung von DRAMs möglicherweise neue Wege gehen könnte und welche Rolle chinesische Anbieter dabei spielen könnten.

Goldman Sachs: Droht ein neuer Halbleiter-Engpass?

Die Nachfrage nach Speicherchips bleibt hoch und gleichzeitig wird das Angebot zum entscheidenden Faktor. Wir schauen darauf, warum Goldman Sachs vor möglichen Engpässen warnt und was das für Hersteller wie Micron, Sandisk und Seagate bedeuten könnte.

Ölpreise: Geopolitik trifft auf sinkende US-Reserven

Der Ölmarkt bleibt im Fokus der Anleger. Neben den geopolitischen Risiken sorgen auch die sinkenden US-Ölreserven für Bewegung. Wir schauen auf die aktuelle Lage und darauf, welche Auswirkungen das auf die Märkte haben könnte.

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen Pernod Ricard (WKN: 853373) und PepsiCo (WKN: 851995). Durch diesen Wertpapierbestand kann ein Interessenkonflikt vorliegen. Der Autor versichert jedoch, dass die Analyse und Berichterstattung unabhängig, sachlich und nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen.