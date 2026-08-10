Dax Chartanalyse 10.08.2026

Dax bleibt vorerst im Aufwärtsmodus

onvista · Uhr
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Dax-Widerstand26.45026.500
Dax-Unterstützung25.60025.999

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte während meines Urlaubs in der abgelaufenen Handelswoche erneut dynamisch anziehen und ein neues Allzeithoch oberhalb von 26.400 Punkten markieren. Zum Start in die neue Handelswoche gab es in den ersten beiden Handelsstunden nach der Xetra-Eröffnung um 9 Uhr bislang keine neuen nachhaltigen Trendbewegungen.

Dax-Ausblick: 

Der Dax zeigt im Stundenchart bislang noch keine Anzeichen von Schwäche, im Zweifel muss daher zunächst von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends ausgegangen werden - weitere neue Allzeithochs im Wochenverlauf scheinen aus charttechnischer Sicht durchaus möglich.

Erst ein Stundenschlusskurs unterhalb von 26.300 Punkte steigert die Chance für eine etwas ausgedehntere Konsolidierung beziehungsweise technische Korrektur im deutschen Leitindex, oberhalb dieser Marke bleibt der Weg des geringsten Widerstands weiter aufwärts.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DN169X) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 10.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.776,82 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN1WMV) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,97 (Stand: 10.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 29.044,78 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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