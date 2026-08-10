Dax bleibt vorerst im Aufwärtsmodus

Dax-Widerstand 26.450 26.500 Dax-Unterstützung 25.600 25.999

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte während meines Urlaubs in der abgelaufenen Handelswoche erneut dynamisch anziehen und ein neues Allzeithoch oberhalb von 26.400 Punkten markieren. Zum Start in die neue Handelswoche gab es in den ersten beiden Handelsstunden nach der Xetra-Eröffnung um 9 Uhr bislang keine neuen nachhaltigen Trendbewegungen.

Dax-Ausblick:

Der Dax zeigt im Stundenchart bislang noch keine Anzeichen von Schwäche, im Zweifel muss daher zunächst von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends ausgegangen werden - weitere neue Allzeithochs im Wochenverlauf scheinen aus charttechnischer Sicht durchaus möglich.

Erst ein Stundenschlusskurs unterhalb von 26.300 Punkte steigert die Chance für eine etwas ausgedehntere Konsolidierung beziehungsweise technische Korrektur im deutschen Leitindex, oberhalb dieser Marke bleibt der Weg des geringsten Widerstands weiter aufwärts.