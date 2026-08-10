Vorbörse 10.08.2026

Dax dürfte zu Wochenbeginn nahe Rekordhoch starten

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Der Dax behält sein Rekordhoch vom Freitagnachmittag bei 26.445 Punkten zu Wochenbeginn im Visier. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher als am Freitagabend auf 26.346 Punkte.

Trotz höherer Ölpreise präsentieren sich die Aktienmärkte in Japan und Südkorea am Montagmorgen robust. US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten eines bislang ausgebliebenen diplomatischen Durchbruchs mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus gelassen gegeben. "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie", sagte der US-Präsident laut "Axios" über das Hin und Her mit dem Iran.

USA: Gewinne

Aktuelle Arbeitsmarktdaten haben die US-Börsen am Freitag gestützt. So ist die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten im Juli unerwartet gesunken. Zudem waren die Löhne weniger gestiegen als erwartet. Dies dürfte Sorgen mildern, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald anheben könnte. Noch am Donnerstag hatte die Spekulation auf möglicherweise bald steigende Zinsen an der Wall Street für einen Dämpfer nach der jüngsten Rekordjagd gesorgt. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Inflation im Zuge des Iran-Kriegs ölpreisbedingt weiter anziehen könnte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,3 Prozent auf 54.037 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von drei Prozent an. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,6 Prozent auf 7.758 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,2 Prozent auf 29.722 Punkte nach oben.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones54.037+ 0,28 Prozent
S&P 5007.758+ 0,62 Prozent
Nasdaq 10029.722+ 1,19 Prozent

Asien: Mehrheitlich im Plus

In Asien ist es an den wichtigsten Aktienmärkten des Kontinents trotz leicht anziehender Ölpreise mit Gewinnen in die Woche gestartet. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp zwei Prozent zu. In Hongkong und Südkorea ging es leicht nach oben. Verluste gab es dagegen an den Festlandsbörsen Chinas.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.929+ 2,02 Prozent
Hang Seng25.842+ 0,68 Prozent
CSI 3004.676- 0,39 Prozent
Kospi6.302+ 0,70 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,90- 0,14 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,13- 0,004 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,70- 0,006 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1551- 0,07 Prozent
Dollar in Yen158,38+ 0,37 Prozent
Euro in Yen182,94+ 0,30 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent83,93 Dollar+ 0,38 Dollar
WTI78,49 Dollar+ 0,31 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 35 (36) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 15,50 (15) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 27 (28) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 76 (77) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 85 (90) EUR - 'BUY'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 450 (440) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 45 (38) USD - 'NEUTRAL'

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(mit Material von dpa-AFX)

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