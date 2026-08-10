Dax dürfte zu Wochenbeginn nahe Rekordhoch starten

Der Dax behält sein Rekordhoch vom Freitagnachmittag bei 26.445 Punkten zu Wochenbeginn im Visier. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher als am Freitagabend auf 26.346 Punkte.

Trotz höherer Ölpreise präsentieren sich die Aktienmärkte in Japan und Südkorea am Montagmorgen robust. US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten eines bislang ausgebliebenen diplomatischen Durchbruchs mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus gelassen gegeben. "Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie", sagte der US-Präsident laut "Axios" über das Hin und Her mit dem Iran.

USA: Gewinne

Aktuelle Arbeitsmarktdaten haben die US-Börsen am Freitag gestützt. So ist die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten im Juli unerwartet gesunken. Zudem waren die Löhne weniger gestiegen als erwartet. Dies dürfte Sorgen mildern, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald anheben könnte. Noch am Donnerstag hatte die Spekulation auf möglicherweise bald steigende Zinsen an der Wall Street für einen Dämpfer nach der jüngsten Rekordjagd gesorgt. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Inflation im Zuge des Iran-Kriegs ölpreisbedingt weiter anziehen könnte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,3 Prozent auf 54.037 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von drei Prozent an. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,6 Prozent auf 7.758 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,2 Prozent auf 29.722 Punkte nach oben.

Asien: Mehrheitlich im Plus

In Asien ist es an den wichtigsten Aktienmärkten des Kontinents trotz leicht anziehender Ölpreise mit Gewinnen in die Woche gestartet. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel knapp zwei Prozent zu. In Hongkong und Südkorea ging es leicht nach oben. Verluste gab es dagegen an den Festlandsbörsen Chinas.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.929 + 2,02 Prozent Hang Seng 25.842 + 0,68 Prozent CSI 300 4.676 - 0,39 Prozent Kospi 6.302 + 0,70 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,90 - 0,14 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,13 - 0,004 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,70 - 0,006 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 83,93 Dollar + 0,38 Dollar WTI 78,49 Dollar + 0,31 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 35 (36) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 15,50 (15) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 27 (28) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 76 (77) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 85 (90) EUR - 'BUY'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 450 (440) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 45 (38) USD - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)

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